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Венгрия удивила спонтанным решением в пользу Украины, но есть нюанс: о чем речь

В то же время Будапешт пока не поддерживает открытие переговоров с другими четырьмя кластерами.

3 июля 2026, 17:50
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Клименко Елена

В ходе переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз появились признаки частичного прогресса после длительного блокирования со стороны Венгрии. Как сообщает RMF24, Будапешт согласился поддержать начало процедуры открытия одного из переговорных кластеров, что может стать первым шагом в дальнейшем продвижении евроинтеграционного процесса.

Венгрия удивила спонтанным решением в пользу Украины, но есть нюанс: о чем речь

Фото: из открытых источников

По информации издания, венгерская сторона дала согласие на направление Украине и Молдове официального письма, которое запускает процедуру открытия шестого переговорного кластера. Это направление относится к внешней политике, безопасности, торговым отношениям и сотрудничеству с третьими государствами.

Журналисты отмечают, что первое ослабление позиции Будапешта после решения от 23 июня, когда Венгрия заблокировала начало работы над пятью новыми кластерами переговоров. В то же время в RMF24 отмечают, что такой шаг не означает полной разблокировки переговорного процесса.

Несмотря на одно направление, Будапешт пока не поддерживает открытие переговоров с другими четырьмя кластерами. Поэтому реализовать намерение Украины одновременно начать работу над всеми пятью направлениями в ближайшее время не удастся.

Издание также напоминает, что официально открытым остается только первый кластер, посвященный фундаментальным ценностям Европейского Союза, в частности вопросам верховенства права, демократии и защиты основных прав.

В то же время журналисты обращают внимание, что отправка официального письма сама по себе еще не означает старта полноценных переговоров. Следующим этапом станет подготовка Украиной и Молдовой собственных переговорных позиций. После этого Европейская комиссия должна разработать общий проект переговорной позиции, который должен получить единодушное одобрение всех государств-членов ЕС.

Портал "Комментарии" уже писал, что руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что на фоне непрерывных российских обстрелов приоритетом для Украины остается укрепление защиты городов, безопасность мирного населения и усиление международного давления на Россию. Соответствующее сообщение он опубликовал на своей странице в Facebook.



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