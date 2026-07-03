Угорщина ошелешила кардинальною зміною позиції щодо України: термінова заява

У процесі переговорів про вступ України до Європейського Союзу з'явилися ознаки часткового прогресу після тривалого блокування з боку Угорщини. Як повідомляє RMF24, Будапешт погодився підтримати початок процедури відкриття одного з переговорних кластерів, що може стати першим кроком до подальшого просування євроінтеграційного процесу.

Фото: з відкритих джерел

За інформацією видання, угорська сторона дала згоду на направлення Україні та Молдові офіційного листа, який запускає процедуру відкриття шостого переговорного кластера. Цей напрямок стосується зовнішньої політики, безпеки, торговельних відносин та співпраці з третіми державами.

Журналісти зазначають, що це перше послаблення позиції Будапешта після рішення від 23 червня, коли Угорщина заблокувала початок роботи над п'ятьма новими кластерами переговорів. Водночас у RMF24 наголошують, що такий крок не означає повного розблокування переговорного процесу.

Попри згоду щодо одного напряму, Будапешт поки що не підтримує відкриття переговорів за іншими чотирма кластерами. Через це реалізувати намір України одночасно розпочати роботу над усіма п'ятьма напрямками найближчим часом не вдасться.

Видання також нагадує, що наразі офіційно відкритим залишається лише перший кластер, присвячений фундаментальним цінностям Європейського Союзу, зокрема питанням верховенства права, демократії та захисту основних прав.

Водночас журналісти звертають увагу, що надсилання офіційного листа саме по собі ще не означає старту повноцінних переговорів. Наступним етапом стане підготовка Україною та Молдовою власних переговорних позицій. Після цього Європейська комісія має розробити спільний проєкт переговорної позиції, який повинен отримати одностайне схвалення всіх держав-членів ЄС.

Портал "Коментарі" вже писав, що керівник Офісу президента України Кирило Буданов заявив, що на тлі безперервних російських обстрілів пріоритетом для України залишається зміцнення захисту міст, безпека мирного населення та посилення міжнародного тиску на Росію. Відповідний допис він опублікував на своїй сторінці у Facebook.