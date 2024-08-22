Венгрия угрожает Брюсселю: требует снять санкции ЕС

В Венгрии пригрозили, что могут начать транспортировать мигрантов внутрь ЕС, если Европейский Союз не аннулирует наказание для Будапешта из-за политики предоставления убежища для мигрантов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Bloomberg.



Представитель офиса Орбана Гергели Гуляш. Фото из открытых источников

Европейский суд объявил решение назначить Венгрии штраф в размере 200 млн евро, а также дополнительно ежедневный штраф на 1 млн евро за невыполнение условий защиты соискателей убежища.

Представитель офиса Орбана Гергели Гуляш заявил, что переговоры Венгрии и Европейской комиссии начнутся в сентябре. По его словам, если переговоры будут не в пользу Будапешта, Венгрия начнет раздавать мигрантам "билеты в один конец в Брюссель".

"Мы должны как можно быстрее договориться, потому что мы не хотели бы платить большие суммы каждый день. Но если Брюссель хочет принимать мигрантов, мы можем помочь", — сказал Гуляш.

Это не первый спор между Венгрией и Европейским союзом. Страны ЕС критикую Венгрию, решившую упростить механизм выдачи виз для граждан Беларуси и России. Таким образом, они могут беспрепятственно путешествовать по ЕС через Венгрию обходя санкции.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Европейский Союз обратился к Венгрии с запросом объяснить изменения миграционного законодательства, позволяющего выдавать визы для россиян и белорусов по упрощенной процедуре. Будапешту дали дедлайн до 19 августа. Представитель правительства Орбана отреагировал на этот запрос.

Также "Комментарии" писали о первой реакции Венгрии на прорыв российской границы и Курскую операцию Украины.