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Венгрия угрожает Брюсселю: требует снять санкции ЕС

Правительство Орбана пригрозило ЕС мигрантами, если с Будапешта не снимут штрафы.

сегодня, 15:10
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Slava Kot

В Венгрии пригрозили, что могут начать транспортировать мигрантов внутрь ЕС, если Европейский Союз не аннулирует наказание для Будапешта из-за политики предоставления убежища для мигрантов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Bloomberg.

Венгрия угрожает Брюсселю: требует снять санкции ЕС

Представитель офиса Орбана Гергели Гуляш. Фото из открытых источников

Европейский суд объявил решение назначить Венгрии штраф в размере 200 млн евро, а также дополнительно ежедневный штраф на 1 млн евро за невыполнение условий защиты соискателей убежища.

Представитель офиса Орбана Гергели Гуляш заявил, что переговоры Венгрии и Европейской комиссии начнутся в сентябре. По его словам, если переговоры будут не в пользу Будапешта, Венгрия начнет раздавать мигрантам "билеты в один конец в Брюссель".

"Мы должны как можно быстрее договориться, потому что мы не хотели бы платить большие суммы каждый день. Но если Брюссель хочет принимать мигрантов, мы можем помочь", — сказал Гуляш.

Это не первый спор между Венгрией и Европейским союзом. Страны ЕС критикую Венгрию, решившую упростить механизм выдачи виз для граждан Беларуси и России. Таким образом, они могут беспрепятственно путешествовать по ЕС через Венгрию обходя санкции.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Европейский Союз обратился к Венгрии с запросом объяснить изменения миграционного законодательства, позволяющего выдавать визы для россиян и белорусов по упрощенной процедуре. Будапешту дали дедлайн до 19 августа. Представитель правительства Орбана отреагировал на этот запрос.

Также "Комментарии" писали о первой реакции Венгрии на прорыв российской границы и Курскую операцию Украины.



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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-08-22/hungary-floats-sending-migrants-to-brussels-to-avenge-eu-fine
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