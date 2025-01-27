Венгрия выдвинула ЕС категоричный ультиматум из-за Украины: о чем идет речь

Будапешт требует от ЕС давления на Украину для обеспечения транзита российской нефти и переговоров по газовому транзиту в обмен на поддержку продления экономических санкций против России. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на редактора "Радио Свобода" по Европе Рикарда Джозвяка и журналиста The Wall Street Journal Лоранса Нормана.

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Джозвяк отмечает, что Будапешт достиг соглашения о внесении в будущее заявление ЕС требования к Украине по гарантиям сохранения транзита нефти через трубопроводы в Европу.

"Основной пункт этого проекта заявления (еще не утвержденного) состоит в том, что ЕС будет просить у Украины подтверждение стабильности поставок трубопроводной нефти в ЕС. Это позволит Венгрии дать свое согласие на продление санкций против России", – отмечает он.

Лоранс Норман приводит фрагменты проекта заявления, в котором говорится, что Еврокомиссия готова продолжить переговоры с Украиной по поставкам газа через украинскую ГТС с учетом международных обязательств Киева. Для этого Еврокомиссия намерена вовлечь в процесс Венгрию и Словакию.

В документе также отмечено, что ЕК обратится к Украине с требованием подтвердить стабильность поставок нефти через трубопроводы в ЕС.

Ранее стало известно, что Венгрия согласилась поддержать продление санкций против России еще на полгода в обмен на заявление ЕС, учитывающее опасения Будапешта по поводу энергетической безопасности.

На минувшей неделе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Украину в попытке обмануть венгров в вопросах газа и призвал ЕС заставить Киев "открыть вентили". В свою очередь, польский премьер Дональд Туск предупредил, что в случае блокирования Орбаном продления санкций это будет свидетельствовать о его поддержке "команды Путина".

Как уже писали "Комментарии", премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что поддержит решение Европейского Союза продлить санкции против России, однако Украина должна выполнить требования Будапешта. По его словам, одним из требований может стать возобновление транзита российского газа через территорию Украины в Венгрию.