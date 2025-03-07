"Венгры не могут противостоять": Орбан раскритиковал помощь Украине от ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что венгры не могут противостоять экономическим последствиям войны в Украине и призвал страны ЕС отказаться от поддержки Украины. Венгерский лидер обвинил европейские страны, которые помогают Украине, по его словам, в продолжении войны.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото из открытых источников

Виктор Орбан в эфире Kossuth Radio рассказал о внеочередном саммите ЕС в Брюсселе, посвященном войне в Украине и будущим оборонным стратегиям Европы. Венгерский лидер, который был единственным, кто не поддержал итоговое коммюнике с поддержкой Украины, заявил, что конфликт происходит не между Венгрией и другими странами ЕС, а группой миролюбивых стран во главе с США и 26 странами Европейского Союза.

"Мы всегда говорили, что должен быть мир. Мы говорим об этом уже три года. Венгры не могут противостоять экономическим последствиям такой войны, или если и выдержат, то с большим трудом", — сказал Орбан.

По мнению Виктора Орбана, продолжение войны не имеет рациональной основы и может иметь серьезные финансовые последствия.

"Кто должен финансировать войну. Но американцы из этого выкрутились. Если европейцы доведут это до конца, то наши последние деньги пойдут на эту войну", — предупредил Орбан.

Орбан добавил, что Европа не может сама финансировать миллионную украинскую армию и Европе придется поддерживать даже неработающее украинское государство, а также укреплять европейскую оборонную промышленность. Кроме того, Орбан подвергает критике возможность членства Украины в ЕС, ведь это может означать дополнительные расходы для стран Евросоюза.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в администрации Орбана считают, что Венгрию планируют продать Украине.

Также "Комментарии" писали, что Орбан заявил, что венгры будут решать, сможет ли Украина присоединиться к Евросоюзу.