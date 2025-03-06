logo

BTC/USD

90261.46

ETH/USD

2241.19

LTC/USD

104.62

USD/UAH

41.49

EUR/UAH

44.95

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир ЕС Вето Орбана по отношению к Украине уже не поможет: Евросоюз готовит кардинальное решение
commentss НОВОСТИ Все новости

Вето Орбана по отношению к Украине уже не поможет: Евросоюз готовит кардинальное решение

Официальная позиция Будапешта заключается в оппозиции к поставке оружия Украине и блокированию санкций против России.

сегодня, 16:55
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Европейский Союз обсуждает возможность создания коалиций для противодействия блокированию решений Венгрией. Об этом заявила Кая Каллас, высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, во время беседы с журналистами, которую цитирует Sky News.

Вето Орбана по отношению к Украине уже не поможет: Евросоюз готовит кардинальное решение

Фото: из открытых источников

Отвечая на вопрос о регулярных вето со стороны Венгрии на решение ЕС по Украине, Каллас отметила, что ситуация усложняется.

"Поэтому мы рассматриваем инициативу создания коалиций, чтобы одна страна не могла блокировать решения других. Мы все еще стремимся к единству среди 27 лидеров, но, если это будет невозможно, Венгрия может оставаться на своем пути", — пояснила она.

Официальная позиция Будапешта заключается в оппозиции к поставке оружия Украине и блокированию санкций против России. Премьер-министр Виктор Орбан подчеркивает важность мирных переговоров и сохранения экономических связей с Москвой, ссылаясь на энергетическую зависимость от российских ресурсов.

Хотя Венгрия участвует в европейских программах помощи, она отказалась оказывать военную поддержку и запрещает транспортировку оружия через свою территорию.

По информации Politico, Европарламент рассматривает возможность лишения Венгрии права голоса.

Как уже писал портал "Комментарии", министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что Украина взяла на себя три обязательства, выставленных Будапештом и касающиеся поставок нефти и газа в Венгрию. Напомним, что Украина не продлила контракт с Россией и остановила транзит российского газа через свою территорию 1 января 2025 года. Это послужило поводом для Венгрии и Словакии, получавших российский газ транзитом через Украину, критиковать Киев. 



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://news.sky.com/story/ukraine-war-trump-zelenskyy-putin-russia-moscow-live-sky-news-latest-12541713?postid=9226168#liveblog-body
Теги:

Новости

Все новости