Виктор Орбан объяснил, почему Венгрия против вступления Украины в ЕС: признался, что его пугает

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с резкой критикой перспективы вступления Украины в Европейский Союз. По его словам, это решение якобы может иметь катастрофические последствия для Венгрии и ее граждан.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото из открытых источников

Виктор Орбан дал традиционное интервью для Венгерского общественного радио, где заявил, что присоединение Украины к ЕС может негативно отразиться на жизни венгров. По его словам, Венгрия должна провести референдум, на котором выскажут ее граждане позицию по вступлению Украины в ЕС.

"Вступление Украины в ЕС уничтожит Венгрию и венгерские семьи. Мы должны иметь четкое общее мнение по этому вопросу", – сказал Орбан.

Венгерский лидер считает, что оппозиционная партия TISZA "сговорилась с брюссельскими бюрократами против Венгрии, чтобы Украина была принята по ускоренной процедуре до конца десятилетия". По словам Орбана, это якобы свидетельствует о провоенной позиции лидеров ЕС.

"Американцы уже обратились к миру, но Брюссель еще нет, потому что готовится продолжать войну. Это самая плохая идея, Украина не может выиграть эту войну против России, а членство в ЕС не может быть инструментом разрешения конфликта", — считает премьер-министр.

При этом венгерский лидер попытался уменьшить значение торговой войны, которую США начали против других стран. По его мнению, нынешние шаги Вашингтона являются "тактическим ходом", который в конечном итоге приведет к соглашению с "таможенным миром". По его словам, экономическая напряженность в мире, менее значима, чем война в Украине и возможное вступление Киева в ЕС.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Виктор Орбан может заблокировать продление санкций против России. Это поможет Путину вернуть более 200 млрд евро замороженных активов РФ.

Также "Комментарии" писали, что глава МИД Венгрии сделал заявление о санкциях против России, но его слова вырезали.