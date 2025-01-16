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Главная Новости Мир ЕС Власти Венгрии не видят смысла продлевать санкции ЕС против РФ, если их не одобрят Трамп
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Власти Венгрии не видят смысла продлевать санкции ЕС против РФ, если их не одобрят Трамп

В ЕС опасаются, что Дональд Трамп после 20 января может отменить санкционные указы Джо Байдена в отношении России.

сегодня, 16:00
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Клименко Елена

Венгрия еще не приняла решения о поддержке продления санкций Евросоюза против России в конце этого месяца. Страна считает, что вопрос должен быть рассмотрен после консультаций с новой администрацией Дональда Трампа. Об этом заявил венгерский министр по вопросам ЕС Янош Бока, сообщает Reuters.

Власти Венгрии не видят смысла продлевать санкции ЕС против РФ, если их не одобрят Трамп

Евросоюз. Фото: 24 Канал

"Это вполне логично, что перед тем, как принять решение о продлении санкций еще на шесть месяцев, мы должны получить мнение новой администрации США по поводу предстоящего санкционного режима", — отметил Бока во время пресс-конференции в Брюсселе.

По словам дипломата, санкции, которые могут быть продлены, касаются разных секторов экономики России, в частности, замораживания активов ее центрального банка.

"Пока нет окончательного решения относительно позиции Венгрии. Мы хотим отложить принятие решения, пока не поймем, каким будет подход администрации США к санкциям", — пояснил Бока.

ЕС уже ввел 15 пакетов санкций против России после ее вторжения в Украину в 2022 году, и сейчас работает над 16-м пакетом мер. Традиционно санкции продлеваются каждые шесть месяцев, и для этого требуется единогласное решение всех 27 стран-членов. Венгрия поддерживает более тесные экономические и политические связи с Москвой по сравнению с другими странами ЕС.

Ранее Financial Times сообщало, что в ЕС опасаются, что Дональд Трамп после 20 января может отменить санкционные указы Джо Байдена в отношении России, поскольку существует вероятность, что Трамп отменит эти решения, не считая последствий, только из-за их принятия предыдущим президентом.

Как уже писали "Комментарии", российские дипломаты прогнозируют, что вторичные санкции США против России постепенно утратят свою эффективность в новых условиях многополярного мира. В частности, в этом уверен директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. 



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Источник: https://www.reuters.com/world/hungary-says-eu-should-talk-trump-before-russia-sanctions-renewal-decision-2025-01-16/
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