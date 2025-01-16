Власти Венгрии не видят смысла продлевать санкции ЕС против РФ, если их не одобрят Трамп

Венгрия еще не приняла решения о поддержке продления санкций Евросоюза против России в конце этого месяца. Страна считает, что вопрос должен быть рассмотрен после консультаций с новой администрацией Дональда Трампа. Об этом заявил венгерский министр по вопросам ЕС Янош Бока, сообщает Reuters.

Евросоюз. Фото: 24 Канал

"Это вполне логично, что перед тем, как принять решение о продлении санкций еще на шесть месяцев, мы должны получить мнение новой администрации США по поводу предстоящего санкционного режима", — отметил Бока во время пресс-конференции в Брюсселе.

По словам дипломата, санкции, которые могут быть продлены, касаются разных секторов экономики России, в частности, замораживания активов ее центрального банка.

"Пока нет окончательного решения относительно позиции Венгрии. Мы хотим отложить принятие решения, пока не поймем, каким будет подход администрации США к санкциям", — пояснил Бока.

ЕС уже ввел 15 пакетов санкций против России после ее вторжения в Украину в 2022 году, и сейчас работает над 16-м пакетом мер. Традиционно санкции продлеваются каждые шесть месяцев, и для этого требуется единогласное решение всех 27 стран-членов. Венгрия поддерживает более тесные экономические и политические связи с Москвой по сравнению с другими странами ЕС.

Ранее Financial Times сообщало, что в ЕС опасаются, что Дональд Трамп после 20 января может отменить санкционные указы Джо Байдена в отношении России, поскольку существует вероятность, что Трамп отменит эти решения, не считая последствий, только из-за их принятия предыдущим президентом.

Как уже писали "Комментарии", российские дипломаты прогнозируют, что вторичные санкции США против России постепенно утратят свою эффективность в новых условиях многополярного мира. В частности, в этом уверен директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.