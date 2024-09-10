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Главная Новости Мир ЕС Вместо Украины: Венгрия назвала страну, которой передаст деньги Европейского фонда мира
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Вместо Украины: Венгрия назвала страну, которой передаст деньги Европейского фонда мира

Венгрия, блокирующая средства на оружие для Украины из фонда ЕС, хочет передать деньги в Африку.

сегодня, 11:52
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Slava Kot

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что Будапешт принял решение, куда направит свои 14 млн евро из Европейского фонда мира. По его словам, деньги получит африканская страна Чад для поддержки собственной обороны.

Вместо Украины: Венгрия назвала страну, которой передаст деньги Европейского фонда мира

Глава МИД Венгрии Петер Сиярто. Фото из открытых источников

Глава МИД Венгрии Петер Сиярто выступил на пресс-конференции и сообщил, что вместо помощи Украине Венгрия передаст свою долю средств Фонда мира ЕС на нужды Чада.

"Мы решили использовать эти 14 млн евро для укрепления безопасности в Чаде, для создания нового учебного заведения с целью подготовки армейских офицеров в Чаде и для улучшения возможностей вооруженных сил Чада", — сказал Сиярто.

Ожидается, что предложение Венгрии перенаправить средства в Чад из фонда мира ЕС будет обсуждено 26 сентября на совете постоянных представителей стран Европейского Союза.

"Венгерское предложение было включено в повестку дня заседания Комитета послов ЕС, которое запланировано на 26 сентября, и мы надеемся, что это предложение будет принято", — рассказал Сиярто.

Пресс-конференция Петера Сиярто состоялась на фоне визита президента Чада Магамета Деби Итно в Венгрию. Лидеры стран подписали ряд соглашений, в частности, о стратегическом сотрудничестве, сотрудничестве в области обороны, экономики и образования.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Петер Сиярто обвинил Украину в использовании фактора, из-за которого Венгрия не выживет.

Также "Комментарии" писали о премьер-министре Венгрии Викторе Орбане, который назвал первый шаг для окончания войны в Украине. По его словам, перед мирными переговорами обе страны должны прекратить огонь.



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