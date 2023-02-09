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Воспользуются правом вето: почему Болгария не поддерживает ядерные санкции против агрессорки РФ

Болгария не будет поддерживать санкции ЕС против "Росатома"

сегодня, 18:53
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Автор:

Лиля Воробьева

Власти Болгарии не будут поддерживать санкции ЕС против "Росатома", ведь они принесут негативные последствия атомной энергетике этой страны. Когда будет необходимо и будут непосредственно рассматриваться такие ограничения, Болгария воспользуется своим правом вето.

Воспользуются правом вето: почему Болгария не поддерживает ядерные санкции против агрессорки РФ

Президент Болгарии Румен Радев (фото из открытых источников)

Об этом сообщает Euractiv , обнародовав комментарий по этому поводу президента Болгарии Румена Радева.


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"Болгария не может согласиться с санкциями по атомной энергетике, потому что они напрямую повлияют на нашу атомную энергетику. Это недопустимо. Мы рассматриваем все возможные области, где возможны санкции. Но там, где на карту поставлены наши интересы, как вот в атомной энергетике, мы очень внимательно следим за этими вопросами", – сказал глава государства Румен Радев.

Отвечая на вопрос, наложит ли страна вето на ядерные санкции против РФ, он отметил: "Если необходимо, мы наложим наше вето, да".

При этом лидер нашей страны Владимир Зеленский утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны в отношении наработаных санкций в отношении атомной отрасли страны-агрессорки.

По мнению руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака, санкции против Росатома должны предусмотреть исключение компании из Глобального договора и прекращение всех последующих контрактов.

Важно, что представители стран ЕС прорабатывают десятый пакет санкций в отношении РФ, которые будут введены до 24 февраля этого года. Эти вынужденные меры будут направлены против ядерной и ракетной отрасли страны-агрессорки.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Перекосило лицо: друг Путина смутился, когда увидел Зеленского на саммите ЕС (ВИДЕО). Прибывший и выступивший на саммите ЕС президент Украины Владимир Зеленский сделал общее фото с другими лидерами Европы. Но его появлению там были рады не все.



 



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Источник: https://www.euractiv.com/section/global-europe/news/spacex-curbed-ukraines-use-of-starlink-internet-for-drones/?cx_testId=2&cx_testVariant=cx_1&cx_artPos=1&cx_experienceId=EXLQ9EV18G4H#cxrecs_s
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