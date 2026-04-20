Восстановление поставок нефти через "Дружбу": ЕС в очередной раз удивил позицию

В Европейской комиссии воздерживаются от подтверждения или опровержения заявлений о возможном возобновлении транзита российской нефти по нефтепроводу "Дружба" 20 апреля, о чем ранее сообщал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. В то же время в Брюсселе отмечают, что ситуация находится под постоянным мониторингом.

Фото: из открытых источников

Спикер Еврокомиссии по торговле и экономической безопасности Олоф Гилл во время брифинга в столице ЕС отметил, что между всеми заинтересованными сторонами поддерживается регулярная коммуникация. По его словам, такое взаимодействие направлено на поиск решений, которые могли бы способствовать восстановлению стабильных поставок нефти через указанный маршрут.

Он подчеркнул, что Еврокомиссия продолжает координировать усилия разных участников процесса, чтобы постепенно продвигать ситуацию в конструктивном направлении. При этом Брюссель не привел конкретных сроков возможного возобновления работы нефтепровода, ограничившись общими формулировками по продолжающейся работе.

Отдельно представитель ЕК напомнил об обязательствах государств-членов Евросоюза, принятых в конце 2025 года, касающихся финансовой поддержки Украины в виде кредитного пакета в размере 90 миллиардов евро. По его словам, эти договоренности остаются важной частью общей политики ЕС.

Гилл также отметил, что Европейская комиссия традиционно выполняет роль посредника и координатора по сложным вопросам, связанным с энергетикой и транзитом. Именно эта функция позволяет способствовать поиску компромиссов между сторонами и постепенному разблокированию проблемных ситуаций.

В Брюсселе подчеркивают, что их деятельность и дальше будет направлена на поддержание диалога и содействие развитию событий в стабильном и предполагаемом русле.

