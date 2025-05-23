Война в Украине подтолкнула ЕС к радикальному решению: что известно

Программа кредитования ЕС на сумму 150 млрд евро для модернизации оборонного потенциала Европы, завершенная на этой неделе, может стать ключевым шагом в военной поддержке Украины. Такое мнение высказал бывший премьер Литвы и еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс в издании Guardian.

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Он подчеркнул, что многие государства-члены Евросоюза воспользуются займами в рамках инициативы SAFE (Security Assistance for Europe) на 150 млрд евро, которая была утверждена недавно.

Европейская комиссия предложила эти кредиты вместе с ослаблением фискальных норм в рамках масштабного оборонного плана стоимостью 800 млрд. евро. Этот план возник после решения США прекратить военную помощь Украине, принятого администрацией Дональда Трампа.

После следующей недели, когда будет официально подписано кредитное соглашение, страны ЕС получат шесть месяцев для подготовки своих планов оборонных проектов, которые они намерены финансировать за счет этих средств.

Кубилюс добавил, что ссуды будут направлены на совместные закупки вооружения с Украиной и другие потребности ее обороны.

Кроме того, британские оборонные компании получат больше шансов участвовать в проектах, финансируемых через эту программу, благодаря новому соглашению о безопасности между ЕС и Великобританией.

Ожидается, что Лондон заключит техническое соглашение по участию в программе SAFE, которое потребует уплаты административного сбора. Однако британское правительство не планирует претендовать на кредиты, рассчитанные исключительно для членов ЕС.

Портал "Комментарии" писал, что наличие мощных и эффективных военно-воздушных сил остается одной из ключевых потребностей украинской армии для успешного ведения боевых действий на суше.