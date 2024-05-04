Войска РФ могут быть на польской границе: Боррель сделал предупреждение союзникам

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Все жители Европы должны отдавать себе отчет относительно того, что сегодня происходит в Украине. Европейцы должны понимать, что российский диктатор Владимир Путин не остановится, если добьется успеха в Украине. В таком случае российские войска могут быть на польской границе. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал Верховный Представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель, выступая в Оксфордском университете.
Жозеп Боррель. Фото: из открытых источников
Боррель напомнил, что был на Донбассе перед началом полномасштабного вторжения РФ в январе 2022 года. Тогда Европейский союз не поставлял оружие воюющей стране. Как отметил европейский дипломат, ответ ЕС на российское вторжение был мощным и "объединил, чтобы обеспечить Украину военной мощью, необходимой для противостояния".
По мнению Борреля, Россия пытается вмешаться в демократические процессы ЕС, в частности, в европейские выборы.
Читайте также на портале "Комментарии" - президент Украины Владимир Зеленский считает, что Глобальный саммит мира, который запланирован на 15 и 16 июня в Швейцарии – это фактически первый реальный шанс начать восстановление справедливого мира. И предупреждает, что Путин (а РФ на этот саммит не приглашена) будет пытаться сорвать подготовку мероприятия, ослабить украинские позиции. До сих пор под вопросом участие в саммите Китая, который подвергается критике со стороны США за то, что не готов поддержать украинскую формулу мира. Эксперты рассказали порталу "Комментарии", чего ожидать от встречи в Швейцарии, а также – куда в итоге могут качнуться переговоры.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!
Ігор
сегодня, 14:58
Досить юдейського залякування! Достатньо знищити НПЗ на Росії і Білорусі і там все стане. А якщо енергетику та свердловини з нафтобазами їм хана.