Войска РФ могут быть на польской границе: Боррель сделал предупреждение союзникам

Все жители Европы должны отдавать себе отчет относительно того, что сегодня происходит в Украине. Европейцы должны понимать, что российский диктатор Владимир Путин не остановится, если добьется успеха в Украине. В таком случае российские войска могут быть на польской границе. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал Верховный Представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель, выступая в Оксфордском университете.

Жозеп Боррель. Фото: из открытых источников

"Сегодня Путин является угрозой экзистенции для всех нас. Если Путин добьется успеха в Украине, он не остановится на достигнутом. Европейцы должны знать о перспективе иметь в Киеве марионеточное правительство, как в Беларуси, и российские войска на польской границе", — отметил топ-дипломат ЕС.

Боррель напомнил, что был на Донбассе перед началом полномасштабного вторжения РФ в январе 2022 года. Тогда Европейский союз не поставлял оружие воюющей стране. Как отметил европейский дипломат, ответ ЕС на российское вторжение был мощным и "объединил, чтобы обеспечить Украину военной мощью, необходимой для противостояния".

"Сейчас Путин воспринимает весь Запад как противника. Он четко дал это понять во многих своих выступлениях. Каждый день на российских телестанциях говорят и повторяют: "Запад — весь Запад, глобальный Запад — наш враг". И они действуют соответственно через дезинформацию, отравляя нашу информационную среду", — добавил дипломат.

По мнению Борреля, Россия пытается вмешаться в демократические процессы ЕС, в частности, в европейские выборы.

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