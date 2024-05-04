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Войска РФ могут быть на польской границе: Боррель сделал предупреждение союзникам

Боррель призвал активнее поддерживать Украину в войне с РФ

сегодня, 15:20
Автор:
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Кравцев Сергей
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Все жители Европы должны отдавать себе отчет относительно того, что сегодня происходит в Украине. Европейцы должны понимать, что российский диктатор Владимир Путин не остановится, если добьется успеха в Украине. В таком случае российские войска могут быть на польской границе. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал Верховный Представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель, выступая в Оксфордском университете.

Войска РФ могут быть на польской границе: Боррель сделал предупреждение союзникам

Жозеп Боррель. Фото: из открытых источников

"Сегодня Путин является угрозой экзистенции для всех нас. Если Путин добьется успеха в Украине, он не остановится на достигнутом. Европейцы должны знать о перспективе иметь в Киеве марионеточное правительство, как в Беларуси, и российские войска на польской границе", — отметил топ-дипломат ЕС.

Боррель напомнил, что был на Донбассе перед началом полномасштабного вторжения РФ в январе 2022 года. Тогда Европейский союз не поставлял оружие воюющей стране. Как отметил европейский дипломат, ответ ЕС на российское вторжение был мощным и "объединил, чтобы обеспечить Украину военной мощью, необходимой для противостояния".

"Сейчас Путин воспринимает весь Запад как противника. Он четко дал это понять во многих своих выступлениях. Каждый день на российских телестанциях говорят и повторяют: "Запад — весь Запад, глобальный Запад — наш враг". И они действуют соответственно через дезинформацию, отравляя нашу информационную среду", — добавил дипломат.

По мнению Борреля, Россия пытается вмешаться в демократические процессы ЕС, в частности, в европейские выборы.

Читайте также на портале "Комментарии" - президент Украины Владимир Зеленский считает, что Глобальный саммит мира, который запланирован на 15 и 16 июня в Швейцарии – это фактически первый реальный шанс начать восстановление справедливого мира. И предупреждает, что Путин (а РФ на этот саммит не приглашена) будет пытаться сорвать подготовку мероприятия, ослабить украинские позиции. До сих пор под вопросом участие в саммите Китая, который подвергается критике со стороны США за то, что не готов поддержать украинскую формулу мира. Эксперты рассказали порталу "Комментарии", чего ожидать от встречи в Швейцарии, а также – куда в итоге могут качнуться переговоры.




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Источник: https://www.eeas.europa.eu/eeas/united-kingdom-speech-high-representativevice-president-josep-borrell-oxford-university-about-world_en
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Ігор

сегодня, 14:58

Досить юдейського залякування! Достатньо знищити НПЗ на Росії і Білорусі і там все стане. А якщо енергетику та свердловини з нафтобазами їм хана.


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