ВОЗ просит ужесточить карантин в Европе из-за нового штамма коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Европейское агентство по болезням призвали государства Европы в воскресенье, 20 декабря, усилить карантинные меры для борьбы с распространением нового штамма коронавируса, который циркулирует в Великобритании. Об этом сообщает Le Figaro.

Всемирная организация здравоохранения

"По всей Европе, где передача широко распространена, страны должны улучшить процедуры контроля и профилактики", — сказал AFP представитель ВОЗ в Европе.

Европейское агентство по контролю за заболеваниями (ECDC), которое сотрудничает с примерно тридцатью странами, включая государства ЕС и Великобританию, не исключило, что новый штамм циркулирует за пределами Великобритании.

Новый штамм, получивший название "VUI 202012/01" (от "Variant Under Investigation"), включает несколько мутаций и, согласно первоначальным оценкам, приведет к повышенной заражаемости коронавирусом. По данным ВОЗ и ECDC, несколько случаев уже были зарегистрированы за пределами британской территории: в Дании (9), а также случай в Нидерландах и Австралии.

Напомним, можно проверить, когда вы получите вакцину от коронавируса. Всемирная организация здравоохранения использует эти критерии для установления “приоритета вакцинации” среди населения, согласно плану вакцинации против COVID-19.

Ранее "Комментарии" сообщали, что большинство украинцев будут вынуждены покупать вакцину самостоятельно, не рассчитывая на бесплатную вакцинацию. Недавно в ЕС случайно "засветили" цены, по которым Европа покупает вакцины от Сovid-19. Госcкретарь по вопросам бюджета запостила в Twitter фотографию списка с ценами на препараты, но удалила твит через 20 минут.





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