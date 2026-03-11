Возможно ли членство Украины в ЕС до 2030 года: соратник Киева ошеломил ультиматумом

Президент Литвы Гитанас Науседа подчеркнул, что вступление Украины и Молдовы в Европейский Союз до 2030 года является стратегическим приоритетом для его государства. По словам главы Литвы, эта дата является реалистической и логической целью не только для Молдовы, но и для других европейских стран, стремящихся присоединиться к ЕС.

Фото: из открытых источников

После встречи с президентом Молдовы Маей Санду в Вильнюсе Науседа отметил, что успех в переговорах о членстве зависит от того, насколько эффективно страны вводят ключевые реформы. Особое внимание он уделил необходимости судебной реформы и активной борьбы с коррупцией, подчеркнув, что эти фундаментальные шаги будут определять темпы интеграции в ЕС.

Литовский президент также добавил, что если прогресс в реформах позволит ускорить процесс, и Украина и Молдова смогут присоединиться к ЕС раньше, это станет положительным сигналом для Европы. Он подчеркнул важность того, чтобы государства получали вознаграждение за свои успехи во внедрении реформ, поскольку это стимулирует дальнейшую интеграцию.

На фоне этих заявлений, издание Politico сообщало, что большинство стран ЕС не поддержали предложение Европейской комиссии по так называемому обратному расширению, предусматривавшему принцип "сначала членство, затем интеграция". В то же время, вице-президент Еврокомиссии Кая Каллас призвала ЕС ускорить принятие новых членов, подчеркивая важность своевременного реагирования на амбиции европейских стран.

Как уже писали "Комментарии", президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен сообщила, что первые десять дней конфликта на Ближнем Востоке обошлись ЕС в 3 млрд евро из-за резкого подорожания энергоносителей. Она подчеркнула, что цены на газ выросли на 50%, а на нефть – на 27%, что в сумме создало дополнительную финансовую нагрузку на европейских налогоплательщиков, вынужденных импортировать ископаемое топливо.