Амбіції Трампа поставили Європу на коліна: озвучено шокуючу заяву

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що перші десять днів конфлікту на Близькому Сході обійшлися ЄС у 3 млрд євро через різке подорожчання енергоносіїв. Вона підкреслила, що ціни на газ зросли на 50%, а на нафту – на 27%, що в сумі створило додаткове фінансове навантаження на європейських платників податків, які змушені були імпортувати викопне паливо.

Глава Єврокомісії зазначила, що ці події підкреслили критичну залежність ЄС від традиційних енергоресурсів і наголосила на важливості розвитку власних відновлюваних джерел енергії та атомної енергетики, ціни на які протягом перших десяти днів конфлікту залишалися стабільними.

"Ми маємо власні джерела енергії, які не піддаються стрибкам ринку", – зауважила фон дер Ляєн.

Для зменшення впливу зростання цін на електроенергію, Єврокомісія планує запровадити комплексні заходи: розширення двосторонніх довгострокових угод між виробниками відновлюваної енергії та державними органами, надання державної підтримки, а також субсидування або обмеження ціни на газ для споживачів.

Фон дер Ляєн додала, що нинішня ситуація з цінами на енергоносії демонструє стратегічну необхідність для ЄС інвестувати у власну енергетичну незалежність, щоб мінімізувати ризики через геополітичні конфлікти.

Тим часом через стрибок цін на паливо, викликаний подіями в Ірані, у Білому домі розглядають можливість пом’якшення обмежень на експорт нафти з РФ, щоб збільшити глобальні постачання та компенсувати наслідки блокування Ормузької протоки, що стало причиною різкого зростання вартості палива минулого тижня.

