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Время для диалога вышло: какие меры в отношении Китая за поддержку РФ готов принять ЕС

Politico пишет о том, что ЕС готовится "ударить" по Китаю санкциями за поддержку России

5 августа 2025, 15:15
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Кравцев Сергей

Европейский Союз готовится к введению санкций против Китая за его поддержку России в войне против Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает рейтинговое издание Politico, со ссылкой на европейского дипломата, который согласился на общения лишь на условия анонимности.

Время для диалога вышло: какие меры в отношении Китая за поддержку РФ готов принять ЕС

ЕС и Китай. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, что эта меры – следствие июльской публикации Reuters о том, что китайские двигатели для дронов тайно поставлялись в Россию через подставные компании под маркой "промышленных холодильных установок", для обхода ограничений стран Запада.

Журналисты отмечают, что 15 стран-членов ЕС выразили Пекину свою обеспокоенность по поводу этих поставок, но Китай либо отрицал свою причастность к поставкам, либо отказывался отвечать. Однако, собеседник Politico не верит представителям Поднебесной.

"Отчет является точным и показывает, что Китай усиливает свою роль (в российско-украинской войне – ред.) как количественно, так и качественно. Справедливо сказать, что без поддержки Китая война сейчас выглядела бы совсем иначе", — отметил дипломат.

По словам дипломата, Евросоюз знал о передаче китайских дронов России еще до появления сообщений в СМИ.

"После августа мы будем настаивать на санкциях... Мы хотим диалога, но также и действий", — сказал дипломат.

При этом он добавил, что блок не должен недооценивать собственное экономическое влияние. О каких именно ограничениях идет речь собеседник журналистов не проинформировал.

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Также издание "Комментарии" сообщало – угрозы санкций США подействовали: что произошло с главной национальной валютой Индии.




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Источник: https://www.politico.eu/newsletter/brussels-playbook/punishing-putins-enablers-india-and-china/
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