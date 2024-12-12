Все для помощи Украине: в ЕС призвали к радикальному решению по росактивам

Миллиарды российских государственных средств, замороженных в Евросоюзе, следует направить на помощь Украине как можно скорее. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью The Guardian сделала глава дипломатии ЕС Кая Каллас, которая заменила на этом посту Жозепа Борреля.

Кая Каллас. Фото из открытых источников

Каллас заявила, что Украина имеет законное право требовать компенсацию и что российские активы, находящиеся в ЕС, являются "инструментом давления на Россию".

ЕС уже начал изымать прибыль от российских активов, но воздержался от конфискации всей суммы (210 млрд евро в союзе) из-за сомнений относительно законности такого шага. ЕС удерживает более двух третей суверенных активов России в размере 300 млрд долларов, замороженных западными союзниками после полномасштабного вторжения в Украину.

Топ-дипломат ЕС отметила, что, несмотря на "деликатность… однажды мы этого достигнем". Она предположила, что российские средства помогут оплатить счет за "весь ущерб, который Россия нанесла Украине".

"Лучше иметь маленькую птичку в руке, чем большую птицу на крыше", — сказала она. "Так что у нас есть маленькая птичка в руке [замороженные активы], и это инструмент, чтобы также оказывать давление на Россию".

Каллас заявила, что Европе необходимо увеличить помощь Украине, если США прекратят финансирование. Она добавила, что финансовая поддержка Украины "не является благотворительностью", а отвечает интересам Европы и США.

"Если они (США – ред.) сократят помощь, то нам нужно будет продолжать поддерживать Украину, потому что я беспокоюсь о том, что произойдет, если победит Россия. Я думаю, у нас будет больше войн, более масштабных войн", — сказала она.

По ее словам, помощь Украине была "инвестицией" в безопасность ЕС и глобальную безопасность. При этом дипломат сослалась на участие северокорейских солдат в Украине и китайские военные учения в Южно-Китайском море.

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