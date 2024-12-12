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Все для помощи Украине: в ЕС призвали к радикальному решению по росактивам

Каллас предложила направить все замороженные российские активы на помощь Украине

сегодня, 13:03
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Кравцев Сергей

Миллиарды российских государственных средств, замороженных в Евросоюзе, следует направить на помощь Украине как можно скорее. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью The Guardian сделала глава дипломатии ЕС Кая Каллас, которая заменила на этом посту Жозепа Борреля.

Все для помощи Украине: в ЕС призвали к радикальному решению по росактивам

Кая Каллас. Фото из открытых источников

Каллас заявила, что Украина имеет законное право требовать компенсацию и что российские активы, находящиеся в ЕС, являются "инструментом давления на Россию".

ЕС уже начал изымать прибыль от российских активов, но воздержался от конфискации всей суммы (210 млрд евро в союзе) из-за сомнений относительно законности такого шага. ЕС удерживает более двух третей суверенных активов России в размере 300 млрд долларов, замороженных западными союзниками после полномасштабного вторжения в Украину.

Топ-дипломат ЕС отметила, что, несмотря на "деликатность… однажды мы этого достигнем". Она предположила, что российские средства помогут оплатить счет за "весь ущерб, который Россия нанесла Украине".

"Лучше иметь маленькую птичку в руке, чем большую птицу на крыше", — сказала она. "Так что у нас есть маленькая птичка в руке [замороженные активы], и это инструмент, чтобы также оказывать давление на Россию".

Каллас заявила, что Европе необходимо увеличить помощь Украине, если США прекратят финансирование. Она добавила, что финансовая поддержка Украины "не является благотворительностью", а отвечает интересам Европы и США.

"Если они (США – ред.) сократят помощь, то нам нужно будет продолжать поддерживать Украину, потому что я беспокоюсь о том, что произойдет, если победит Россия. Я думаю, у нас будет больше войн, более масштабных войн", — сказала она.

По ее словам, помощь Украине была "инвестицией" в безопасность ЕС и глобальную безопасность. При этом дипломат сослалась на участие северокорейских солдат в Украине и китайские военные учения в Южно-Китайском море.

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