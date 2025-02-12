Европейский Союз намерен сократить международную помощь. В ЕС планируют пересмотреть свои расходы, охватывающие многие сферы.

ЕС сократит международную помощь. Фото из открытых источников

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа Еврокомиссии.

По информации агентства, международная помощь будет теснее согласовываться с интересами внешней политики Евросоюза.

В документе говорится, что общий бюджет ЕС перегружен, учитывая спектр предоставления помощи от зеленого перехода к обороне.

Отмечается, что в ближайшие недели Еврокомиссия также изложит идеи по улучшению своего следующего семилетнего бюджета на период с 2028 по 2034 год.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у российской армии сейчас есть пехота, однако с техникой ситуация у врага гораздо хуже, рассказал первый заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады, подполковник Кирилл Беркаль. "Летом наши силы перемололи большое количество техники и пехоты врага. Сейчас в России есть пехота, а вот с техникой у них гораздо хуже", — рассказал Кирилл Беркаль. Военный добавил, что сейчас для вражеской Кантемировской дивизии, начинавшей воевать на Т-90 и имевшей в резерве Т-80, приходят поставки с техникой, рыжей от ржавчины.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что бывший Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный может стать более удобной фигурой для Дональда Трампа во время заключения мира, чем действующий президент Украины Владимир Зеленский, сообщает телеканал CNN. Издание отмечает, что последние разговоры о выборах в Украине в случае остановки огня повлекли за собой "неконтролируемые спекуляции о будущем Зеленского".