Вступление Украины в ЕС останется мечтой: в Венгрии шокировали заявлением

Венгрия пока не поддерживает открытие переговорных кластеров по вступлению Украины в ЕС, ссылаясь на обострение политических отношений между странами. Об этом заявил министр по вопросам ЕС Венгрии Янош Бока.

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По его словам, Киев якобы проводит разведывательные и информационные операции на венгерской территории, что, по мнению Будапешта, попытка влияния на внутриполитические процессы.

Бока подчеркнул, что в нынешних условиях такая деятельность Украины мешает конструктивному диалогу, поэтому, учитывая напряженность в отношениях, Венгрия считает начало переговоров о членстве преждевременным.

На фоне этих заявлений в Украине разгорелся шпионский скандал. 9 мая СБУ сообщила об обнаружении агентурной сети венгерской военной разведки — это первый случай в истории государства. Задержана женщина, которая, по данным следствия, передавала спецслужбам Венгрии данные об украинской авиации и оборонных объектах в Закарпатье. Речь идет о бывшей военнослужащей, оставившей службу в 2025 году. Суд заключил ее под стражу без права внесения залога.

На следующий день, 10 мая, в Будапеште венгерские спецназовцы задержали украинского экс-дипломата. Его также обвинили в шпионаже. Эти события еще больше усложнили украино-венгерские отношения на фоне переговорного процесса с ЕС.

Портал "Комментарии" писал, что если бы парламентские выборы в Венгрии состоялись в ближайшее воскресенье, то партия Виктора Орбана "Фидес" заняла бы второе место с заметным отставанием от оппозиционной "Тисы", показал опрос аналитического центра Publicus.