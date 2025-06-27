Переговоры по вступлению Украины в Европейский Союз должны начаться. Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в соцсети X .

Вступление Украины в Евросоюз: Урсула фон дер Ляен сделала важное заявление

"Под непрерывным огнем Украина проводит реформу по реформе. Именно поэтому Комиссия выступает за открытие первого блока переговоров. Украина выполнила свои обязательства — теперь должны выполнить и мы", — отметила президент ЕК.

Политик подчеркнула, что процесс вступления базируется на заслугах, а Украина, в свою очередь, заслуживает того, чтобы двигаться вперед.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил окончательные результаты референдума Voks2025 о вступлении Украины в ЕС накануне начавшегося в четверг саммита ЕС. Премьер-министр заявил, что всего проголосовало 2 миллиона 278 тысяч человек. Об этом пишет издание Telex.

По его данным, из всего количества респондентов — 2 миллиона 168 тысяч, или 95 процентов проголосовали против вступления Украины в ЕС, тогда как остальные 5 процентов проголосовали за поддержку Украины. На этот раз опрос проводился в виде опроса общественного мнения, подобный национальным консультациям, не имеющий обязательной юридической силы и может использоваться только как политический инструмент.

Наибольший вопрос, однако, состоит в том, насколько достоверными могут быть данные о количестве респондентов и ответах "да/нет". Уже сейчас издание сообщило, что один человек мог голосовать несколько раз в онлайн-анкетах с разных адресов электронной почты, то есть результаты могли быть накручены.



