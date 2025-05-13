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Вучич после поездки на парад к Путину заговорил об ускорении вступления Сербии в ЕС: что произошло

Вучич после поездки на парад к Путину еще больше захотел в ЕС

сегодня, 13:57
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Кравцев Сергей

Сербия по-прежнему придерживается цели по вступлению в Европейский Союз и хочет ускорить подачу заявки на членство. Такое заявление сделал президент Сербии Александар Вучич, сообщает Reuters.

Вучич после поездки на парад к Путину заговорил об ускорении вступления Сербии в ЕС: что произошло

Александар Вучич. Фото: из открытых источников

СМИ сообщает, свое заявление сербский лидер сделал после того, как его недавняя поездка в Москву вызвала критику со стороны Запада.

Вучич гостил России 8 и 9 мая. Он приезжал по приглашению российского диктатора Путина на парад, посвященный 80-летию победы СССР в "великой отечественной войне". Там он также встретился с Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.

После встречи с председателем Европейского совета Антониу Коштой 13 мая Вучич заявил, что Белград хочет ускорить свою европейскую интеграцию и открыть новые главы переговоров с блоком.

"Атмосфера (в ЕС)... не совсем хорошая, в чем я убедился после поездки в Москву, но... я верю, что Европа с пониманием отнесется к прогрессу, основанному на заслугах", — сказал президент Сербии.

Издание отмечает, Россия является историческим православным союзником Сербии и основным поставщиком природного газа, а "Газпром" и "Газпромнефть" также являются владельцами сербской нефтяной компании NIS.

Москва также поддерживает Белград в его противодействии независимости Косово, своей бывшей южной провинции.

Читайте также на портале "Комментарии" — Александар Вучич провел встречу с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Москве вечером 8 мая. Как передает портал "Комментарии", об этом сербский лидер сам написал в Instagram.

"Братская встреча с премьер-министром Словакии Робертом Фицо сегодня вечером в Москве. Сербы и словаки, братья навсегда!", – отметил президент Сербии.



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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/serbias-vucic-says-he-wants-join-eu-despite-visit-moscow-2025-05-13/
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