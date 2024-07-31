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Выборы в Венесуэле: Орбан внутри ЕС подыграл союзнику Путина

По информации Politico, Венгрия заблокировала заявление ЕС по выборам в Венесуэле

сегодня, 12:14
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Кравцев Сергей

Европейскому Союзу не удалось выступить единым фронтом по спорным выборам в Венесуэле из-за вето Венгрии на заявление об обеспокоенности "недостатками и нарушениями" во время голосования и призыв к большей прозрачности. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает рейтинговое издание "Politico".

Выборы в Венесуэле: Орбан внутри ЕС подыграл союзнику Путина

Виктор Орбан. Фото: из открытых источников

Отмечается, что президент Венесуэлы Николас Мадуро был объявлен победителем выборов 28 июля с 51% голосов против 44% у его оппонента Эдмундо Гонсалеса Уррути, но правительство не смогло объяснить подсчет и проверку результатов.

Евросоюз планировал совместное заявление по выборам, но позиция Будапешта этому помешала, сообщили изданию два чиновника.

Глава внешней политики ЕС Жозеп Боррель опубликовал собственное заявление, отметив, что "достоверные отчеты наблюдателей указывают на многочисленные недостатки и нарушения" во время выборов".

"Данные, которые оппозиция Венесуэлы предоставила общественности, радикально отличаются от результатов, объявленных властями страны", — заявил Боррель.

Вето Венгрии подчеркивает фундаментальный недостаток внешней политики ЕС, согласно которому решения — включая возможные будущие санкции против Венесуэлы — должны быть единогласно согласованы 27 странами-членами блока. Это привело к тому, что некоторые страны, такие как Германия, выступают за принятие внешнеполитических решений квалифицированным большинством.

Напомним, в Венесуэле продолжаются протесты из-за результатов президентских выборов, на которых власти объявили о победе действующего президента Николаса Мадуро, обеспечив ему третий шестилетний срок.

Оппозиция заявляет о фальсификациях при подсчете голосов. Она утверждает, что имеет более 70% протоколов подсчета, которые свидетельствуют о том, что оппозиционный кандидат получил вдвое больше голосов, чем Мадуро (у Гонсалеса — 6,27 млн, у Мадуро — 2,75 млн).



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Обсуждения

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Ната

сегодня, 11:30

ну якщо Угорщині так не подобається в ЄС і все, що вони роблять - то нехай звалює звідти і живе собі далі, як при совдепі - і путлер, і орбан з фіцо будуть щасливі.


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