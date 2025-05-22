Задержанный в Венгрии украинский "шпион" связан с партией Орбана

20 мая венгерские спецслужбы якобы разоблачили двух украинских "шпионов" Роланда Цебера и Иштвана Голло. Однако выяснилось, что Голло связан с политической и бизнес-средой партии "Фидес", руководителем которой является Виктор Орбан.

Виктор Орбан. Фото: Associated Press

Лидер оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадяр заявил, что так называемый украинский шпион имел тесные связи с руководящей партией "Фидес". По словам Мадяра, Голло был причастен к компании Steriflow Kft., которая в разгар пандемии коронавируса получила государственный заказ на поставки экспресс-тестов.

В руководстве компании находился бывший депутат от "Фидес" Андраш Куппер, ставший директором Steriflow в 2020 году, а впоследствии и ее владельцем. Вторым совладельцем был Ласло Мартон, возглавлявший компанию Civil Biztonsági Zrt., принадлежавшую министру внутренних дел Венгрии Шандору Пинтеру. В то время как третьим оказался сам Иштван Голло.

Эти связи смогли подтвердить журналисты венгерского издания Telex через проверку регистрационных документов компании Steriflow Kft, которая уже ликвидирована, но данные о ее владельцах сохранились.

Петер Мадяр отметил, что Иштван Голло имел "исключительно хорошие связи" с руководством "Фидес", которую возглавляет Виктор Орбан.

"История с "украинским шпионом", вероятно, является частью внутренней борьбы за власть в мафиозной среде "Фидес"", – считает Мадяр.

В настоящее время Иштван Голло находится под стражей до 21 июня. Венгерское следствие считает, что Голло собирал информацию в интересах иностранного государства, что подпадает под статью "шпионаж".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Венгрия объяснила скандальный инцидент в небе с якобы украинским дроном.

Также "Комментарии" писали, что Орбан назвал Украину самой большой угрозой для Венгрии.