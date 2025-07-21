Загадочная смерть в Испании: стало известно о гибели бывшего чиновника МВД

В городе Вильяхойоса (Испания), в жилом комплексе Cala Alta, при загадочных обстоятельствах погиб Игорь Грушевский — бывший руководитель подразделения по борьбе с организованной преступностью в структуре МВД Украины.

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Вечером 29 июня 61-летний мужчина был обнаружен в бассейне комплекса без признаков жизни — его тело лежало лицом вниз в воде. Несмотря на усилия соседей и врачей, реанимировать его не удалось. По данным испанского издания El Español, на теле видимых следов насилия не зафиксировали, однако из одного уха вытекала кровь, что вызвало тревогу среди жителей.

Хотя по предварительной версии считают инфаркт или инсульт, некоторые жители комплекса не исключают вероятности убийства. Ситуация выглядит особенно тревожно на фоне того, что в этом же жилом комплексе в феврале 2024 года был убит российский пилот-дезертир Максим Кузьминов — его застрелили в подземном паркинге, вероятно, агенты российских спецслужб.

После гибели Грушевского в СМИ появилось предположение, что его смерть может быть не случайной, учитывая совпадение места и схожие обстоятельства с резонансным делом Кузьминова.

Официального заключения расследования пока нет. Известно лишь, что Грушевский не поддерживал тесные контакты с соседями, а информацию о его прошлом удалось найти в старых реестрах украинских юрлиц 1990-х годов — занимал руководящие должности в УБОП в Черкасской и Кировоградской областях. После реформирования полиции это подразделение было расформировано в 2015 году.

Местные предполагают, что Грушевский, вероятно, вышел на пенсию и переехал в Испанию для спокойной жизни. Но события последних месяцев ставят это предположение под сомнение.

Как уже писали "Комментарии", правоохранительные органы Испании отказались поддержать инициативу Украины по созданию совместной рабочей группы по расследованию убийства бывшего заместителя главы администрации Януковича Андрея Портнова.