Завтра Украина решит свою судьбу: в ЕС сделали важное заявление
Завтра Украина решит свою судьбу: в ЕС сделали важное заявление

В ЕС заявили, что 18 августа станет ключевым днем Украины. Именно в этот день состоится встреча Зеленского и Трампа.

Slava Kot

18 августа президент Украины Владимир Зеленский встретится с президентом США Дональдом Трампом. Европейские лидеры считают, что это может стать одним из самых важных моментов с начала полномасштабной войны.

Урсула фон дер Ляен. Фото из открытых источников

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен назвала завтрашний день "временем, когда Украина решает свою судьбу". Об этом она заявила в Брюсселе в ходе совместного выступления с Зеленским после двусторонних переговоров.

"Завтра время, когда Украина решает свою судьбу. Украина должна стать "стальным дикобразом", которого не сможет переварить ни один нападающий", — сказала Урсула фон дер Ляен.

В своем выступлении фон дер Ляен подчеркнула, что Киев не останется в одиночестве. По ее словам, ключевые решения остаются за украинским руководством, в частности, по вопросам обмена территориями или территориальных уступок.

"По любым территориальным вопросам наша позиция четкая: международные границы нельзя менять силой. Это решение должна принимать Украина, и только Украина", — подчеркнула президент Еврокомиссии.

После встречи Трампа и Путина на Аляске, российский диктатор озвучил ряд условий для окончания войны в Украине, в частности отдать под контроль всю территорию Донецкой области. В Украине отвергли такое предложение. Для более подробных обсуждений Зеленский отправляется на встречу к Трампу, которая состоится 18 августа.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что европейские лидеры отправляются с Зеленским в Вашингтон, чтобы встретиться с Трампом.

Также "Комментарии" писали, что Трамп поддержал план Путина прекратить войну в Украине.



