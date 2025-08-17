Заявления мировых лидеров перед встречей Трампа и Зеленского

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
17 августа состоялась онлайн-встреча "Коалиции решительных", собравшая руководителей стран НАТО, ЕС и других партнеров Украины. Во время нее и накануне встречи Зеленского с Трампом в Вашингтоне лидеры ЕС и НАТО согласовали позиции по войне в Украине и гарантиям безопасности.
Зеленский едет на встречу с Трампом
По словам президента Франции Эмманюэля Макрона, главными темами "Коалиции решительных" были согласование общих позиций и подготовка к переговорам в США. Лидеры подчеркнули необходимость единства в вопросе поддержки Украины и формировании четких гарантий безопасности.
Председатель Евросовета Антониу Кошта:
Президент Финляндии Александер Стубб:
Премьер-министр Чехии Петр Фиала:
Президент Франции Эмманюэль Макрон:
Встреча состоялась за сутки до переговоров Зеленского с Дональдом Трампом. Ожидается, что в Вашингтоне будут обсуждать предложения, которые Путин предложил Трампу во время их встречи на Аляске по вопросу урегулирования войны.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, какие именно европейские лидеры отправляются с Зеленским на встречу с Трампом.
Также "Комментарии" писали, что ЕС сделали важное заявление, которое решит судьбу Украины.