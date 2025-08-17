Заявления мировых лидеров перед встречей Трампа и Зеленского

17 августа состоялась онлайн-встреча "Коалиции решительных", собравшая руководителей стран НАТО, ЕС и других партнеров Украины. Во время нее и накануне встречи Зеленского с Трампом в Вашингтоне лидеры ЕС и НАТО согласовали позиции по войне в Украине и гарантиям безопасности.

Зеленский едет на встречу с Трампом

По словам президента Франции Эмманюэля Макрона, главными темами "Коалиции решительных" были согласование общих позиций и подготовка к переговорам в США. Лидеры подчеркнули необходимость единства в вопросе поддержки Украины и формировании четких гарантий безопасности.

Основные заявления участников

Председатель Евросовета Антониу Кошта:

"Если не будет соглашения о прекращении огня, ЕС и США должны усилить давление на Россию. Суверенное право Украины определять свои условия мира должно быть соблюдено, а Европа готова внести вклад в гарантии безопасности".

Президент Финляндии Александер Стубб:

"Среди стран коалиции есть твердый консенсус по поводу необходимости продолжения поддержки Украины. Европа и США укрепляют свою общую позицию и продолжат делать это завтра в Вашингтоне".

Премьер-министр Чехии Петр Фиала:

"Мы согласились, что немедленным приоритетом должно быть прекращение убийств и что четкие гарантии безопасности для Украины со стороны США и Европы будут абсолютно необходимы для дальнейших переговоров".

Президент Франции Эмманюэль Макрон:

"Есть только одно государство, которое предлагает мир, что является капитуляцией — это Россия. Если мы будем слабы с Москвой, мы готовимся к конфликтам завтрашнего дня. Мы едем в Вашингтон не только поддержать Зеленского, но и защитить интересы европейцев".

Встреча состоялась за сутки до переговоров Зеленского с Дональдом Трампом. Ожидается, что в Вашингтоне будут обсуждать предложения, которые Путин предложил Трампу во время их встречи на Аляске по вопросу урегулирования войны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, какие именно европейские лидеры отправляются с Зеленским на встречу с Трампом.

Также "Комментарии" писали, что ЕС сделали важное заявление, которое решит судьбу Украины.