Зеленский озвучил вопрос вступления Украины в ЕС: жесткий ответ Виктора Орбана

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что ни одна страна-член ЕС не решится принять Украину в Евросоюз, пока идет война против России. Таким образом, Орбан ответил на слова президента Владимира Зеленского относительно единства между всеми украинскими союзниками.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский в X опубликовал сообщение, в котором говорилось о переговорах по членству Украины в ЕС, в частности открытие первого переговорного кластера. Как пишет Зеленский, страны-члены ЕС должны добиться совместного решения и назвал "несправедливым" блокирование решений Евросоюза со стороны одной станы.

На эти заявления отреагировал Виктор Орбан, неоднократно критиковавший решение Украины присоединиться к ЕС. По словам венгерского лидера, страны ЕС не согласятся на членство Украины, пока Россия ведет войну. По мнению Орбана, таким образом, Европейский Союз будет вовлечен в прямой конфликт с РФ.

"Господин Президент, со всем уважением: Европейский Союз был основан для того, чтобы принести мир и процветание своим государствам-членам. Принятие страны, которая воюет с Россией, немедленно втянет ЕС в прямой конфликт. Несправедливо ожидать, что любое государство-член пойдет на этот риск", — пишет Орбан.

Ранее Орбан заявлял, что членство Украины в ЕС станет "огромной ошибкой", ведь страны ЕС будут отправлять деньги в Киев. Как говорил Орбан, членство Венгрии было "выгодным соглашением" для ЕС, тогда как вступление Украины станет "обузой". Несмотря на это, с момента вступления Венгрии в Евросоюз Будапешт получил 84 млрд евро, тогда как на нужды блока передал 20,5.

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