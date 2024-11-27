Зеленский рассказал, сколько лет Украине еще придется идти к членству в ЕС

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Кравцев Сергей
Украина сможет стать полноправным членом Европейского Союза во время работы нового состава Еврокомиссии. Его мандат продлится пять лет. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в X (Twitter) сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Украина-ЕС. Фото: из открытых источников
Украинский лидер приветствовал утверждение Европейским парламентом нового состава Еврокомиссии во главе с президентом Урсулой фон дер Ляйен.
Владимир Зеленский пожелал новому составу Еврокомиссии успеха в укреплении объединенной Европы и усилении роли ЕС как глобального лидера. Президент надеется на продолжение сотрудничества по ключевым вопросам вступления Украины в ЕС.
Кроме того, Владимир Зеленский выразил уверенность, что Украине удастся присоединиться к Евросоюзу в течение пяти лет во время работы новой коллегии Еврокомиссии.
Стоит отметить, после проведения выборов Европейский парламент избрал Урсулу фон дер Ляйен президентом Европейской комиссии. Это второй срок фон дер Ляйен на должности главы Еврокомиссии.
В сентябре она представила новый состав Еврокомиссии. Коллегия состоит из 26 еврокомиссаров. Каждая страна ЕС выдвинула по одному представителю в состав Еврокомиссии, кроме Германии. Эту страну в Еврокомиссии представляет президент Урсула фон дер Ляйен.
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