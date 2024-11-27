Зеленский рассказал, сколько лет Украине еще придется идти к членству в ЕС

Украина сможет стать полноправным членом Европейского Союза во время работы нового состава Еврокомиссии. Его мандат продлится пять лет. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в X (Twitter) сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Украина-ЕС. Фото: из открытых источников

Украинский лидер приветствовал утверждение Европейским парламентом нового состава Еврокомиссии во главе с президентом Урсулой фон дер Ляйен.

Владимир Зеленский пожелал новому составу Еврокомиссии успеха в укреплении объединенной Европы и усилении роли ЕС как глобального лидера. Президент надеется на продолжение сотрудничества по ключевым вопросам вступления Украины в ЕС.

Кроме того, Владимир Зеленский выразил уверенность, что Украине удастся присоединиться к Евросоюзу в течение пяти лет во время работы новой коллегии Еврокомиссии.

"Уверены, что во время работы этого состава Европейской комиссии Украина достигнет своей стратегической цели — членства в Европейском Союзе", — подчеркнул украинский президент.

Стоит отметить, после проведения выборов Европейский парламент избрал Урсулу фон дер Ляйен президентом Европейской комиссии. Это второй срок фон дер Ляйен на должности главы Еврокомиссии.

В сентябре она представила новый состав Еврокомиссии. Коллегия состоит из 26 еврокомиссаров. Каждая страна ЕС выдвинула по одному представителю в состав Еврокомиссии, кроме Германии. Эту страну в Еврокомиссии представляет президент Урсула фон дер Ляйен.

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