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"Жалкая оппозиция": в Европе отреагировали на результаты опроса Орбана в Венгрии в отношении Украины

В ЕС критикуют Венгрию во главе с Виктором Орбаном из-за блокирования пути Украины к членству в Евросоюзе.

26 июня 2025, 12:30
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Slava Kot

Премьер-министр Ирландии Михал Мартин подверг критике результаты опроса в Венгрии относительно членства Украины в Европейском Союзе. По его словам, правительство Орбана демонстрирует "жалкую" позицию.

"Жалкая оппозиция": в Европе отреагировали на результаты опроса Орбана в Венгрии в отношении Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото из открытых источников

Михал Мартин перед заседанием Европейского Совета в Брюсселе выступил на коротком брифинге, где ответил на вопросы вступления Украины в ЕС и позиции премьер-министра Виктора Орбана по этому вопросу.

"Оппозиция Виктора Орбана и Венгрии к этому шагу глубоко, глубоко жалкая и очень проблематична", — приводят СМИ слова Мартина.

Ирландский премьер заверил, что его страна постарается сделать все, чтобы убедить других в важности начала пути вступления Украины в Европейский Союз. Михал подчеркнул, что членство в ЕС оказало сильное влияние на Ирландию, поэтому он не хочет препятствовать любому, кто стремится присоединиться к Евросоюзу.

В свою очередь Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что ЕС должен начать переговоры с Украиной до конца года и принять ее в блок до 2030 года.

Напомним, что премьер-министр Виктор Орбан провел опрос в Венгрии Voks2025 по поводу вступления Украины в ЕС. По его результатам, 95% голосов высказались против вступления Украины в ЕС. Сам опрос проходил с агитацией Орбана против членства Украины в ЕС, а также рекламой на телевидении, радио и улицах. Кроме того, кто-либо мог проголосовать в опросе бесконечное количество раз. Всего было получено 2,168 млн. голосов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Орбан считает, что Россия не представляет угрозы для НАТО.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский объяснил последствия для Венгрии.



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Источник: https://www.theguardian.com/world/live/2025/jun/26/european-council-brussels-meeting-ukraine-middle-east-defence-migration-eu-enlargement-europe-latest-updates-news
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