Жителям рекомендовали сделать запасы еды и воды: какие страны готовятся к войне с РФ

Жителям стран-членов Европейского Союза порекомендовали сделать запасы еды и вещей первой необходимости на случай войны или другой крупной чрезвычайной ситуации. Соответствующая рекомендация указана в отчете о гражданской и военной готовности Европы, которую написал советник президента Еврокомиссии и экс-президент Финляндии Саули Ниинистьо. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Newsweek.

ЕС готовится к войне с РФ. Фото: из открытых источников

Как отмечается, что ЕС не может повторить те ошибки, которые допустил ранее, когда оказался не готов к пандемии COVID-19. Тоже самое может произойти и сейчас, если внезапно начнется война с РФ, а потому уже сейчас было решено перейти "от реакции к проактивной готовности". В связи с этим домохозяйствам посоветовали быть готовыми к самообеспечению в течение минимум 72 часов в случае чрезвычайной ситуации.

В документе рекомендовали государствам-членам "предоставить своим гражданам указания по накоплению запасов, эвакуации и доступа к экстренным службам". Речь идет о еде с долговременным хранением, воде, лекарствах, фонариках, батарейках и радиоприемнике с портативным питанием. Главной угрозой указывается возможная российская агрессия.

"У нас нет четкого плана относительно того, что будет делать ЕС в случае вооруженной агрессии против государства-члена. Угроза войны, которую представляет Россия для европейской безопасности, заставляет нас рассматривать это как важный элемент нашей готовности, не подрывая работу по подготовке к другим серьезным угрозам", — указывается в отчете.

По словам Ниинистьо, ядром комплексной стратегии готовности должно стать расширение прав и возможностей граждан. В частности, ЕС должен повышать осведомленность и поощрять стратегию самообеспечения среди населения. Политик также рекомендовал увеличить бюджет Евросоюза на 20% для усиления безопасности и реагирования на кризисы. Среди прочего указывается увеличение обмена разведывательными данными между странами-членами.

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