Зима будет непростой: какое решение ЕС принял по Украине
НОВОСТИ

Зима будет непростой: какое решение ЕС принял по Украине

Европейцы подготовили для украинцев в преддверии зимы денежную помощь, твердое топливо и отопительные приборы

12 сентября 2025, 16:18
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Европейская комиссия выделяет 40 миллионов евро гуманитарной помощи Украине на подготовку к зиме. Особое внимание уделят уязвимым группам населения. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает сайт ЕК.

Зима будет непростой: какое решение ЕС принял по Украине

Украина-ЕС. Фото: из открытых источников

Отмечается, что гуманитарные партнеры ЕС предоставят Украине материалы для жилья, отремонтируют поврежденные дома и центры для перемещенных лиц, улучшат доступ к воде, санитарии и отопления.

Финансирование будет включать денежную помощь, твердое топливо, отопительные приборы, а также пункты аварийного обогрева.

Особое внимание будет уделено уязвимым группам, таким как пожилые люди, дети, лица с инвалидностью и перемещенные семьи, проживающие в местах совместного проживания.

"Зима приносит новые трудности миллионам украинцев, которые уже страдают от последствий российской войны. Мы должны быть едиными в солидарности, усилить нашу коллективную гуманитарную помощь и защитить уязвимых в следующие холодные месяцы", — цитирует пресс-служба комиссара по вопросам готовности и кризисного менеджмента Хаджу Лахбиб.

Читайте также на портале "Комментарии" - Европейский Союз оставляет действительными еще на полгода санкции против России, которые были введены против страны из-за полномасштабного военного вторжения в Украину. Как передает портал "Комментарии", об этом в соцсети Х сообщила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

Также издание "Комментарии" сообщало – несмотря на постоянные атаки врага, энергосистема Украины работает стабильно, а потребители остаются со светом и теплом. Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" сообщил первый заместитель Министра энергетики Украины Артем Некрасов.




Источник: https://civil-protection-humanitarian-aid.ec.europa.eu/news-stories/news/eu-releases-eu40-million-shield-ukraines-civilians-winter-cold-2025-09-12_en
