Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Европейская комиссия выделяет 40 миллионов евро гуманитарной помощи Украине на подготовку к зиме. Особое внимание уделят уязвимым группам населения. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает сайт ЕК.
Украина-ЕС. Фото: из открытых источников
Отмечается, что гуманитарные партнеры ЕС предоставят Украине материалы для жилья, отремонтируют поврежденные дома и центры для перемещенных лиц, улучшат доступ к воде, санитарии и отопления.
Финансирование будет включать денежную помощь, твердое топливо, отопительные приборы, а также пункты аварийного обогрева.
Особое внимание будет уделено уязвимым группам, таким как пожилые люди, дети, лица с инвалидностью и перемещенные семьи, проживающие в местах совместного проживания.
Читайте также на портале "Комментарии" - Европейский Союз оставляет действительными еще на полгода санкции против России, которые были введены против страны из-за полномасштабного военного вторжения в Украину. Как передает портал "Комментарии", об этом в соцсети Х сообщила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.
Также издание "Комментарии" сообщало – несмотря на постоянные атаки врага, энергосистема Украины работает стабильно, а потребители остаются со светом и теплом. Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" сообщил первый заместитель Министра энергетики Украины Артем Некрасов.