Алкоголь, болезни и изменения климата: что действительно убивает европейцев

Европейцы потребляют почти 9 литров алкоголя в год, а каждый шестой житель региона не доживает до 70 лет из-за хронических заболеваний. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала масштабный отчет о состоянии здоровья жителей 53 стран Европы, включая Украину. Результаты исследования свидетельствуют о неутешительных тенденциях: высокий уровень смертности из-за сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии и диабета, а также вредных привычек, которые только усугубляют ситуацию.

Люди в баре. Фото: freepik

Аналитика ВОЗ показывает, что средняя продолжительность жизни европейских женщин составляет 79,3 года, в то время как мужчины в среднем живут 73,3 года. При этом женщины проводят в добром здравии 84,1% своей жизни, а мужчины – 88,1%. Основными причинами преждевременной смертности являются неинфекционные болезни, среди которых лидируют сердечно-сосудистые патологии (33,5% смертей) и рак (32,8%).

Интересно, что уровень заболеваемости раком выше в странах Западной и Северной Европы, тогда как в Восточной Европе и Центральной Азии чаще фиксируют сердечные недуги. Специалисты ВОЗ объясняют это отличиями в образе жизни, питании и уровне доступа к качественной медицине.

Помимо хронических болезней серьезной угрозой для здоровья европейцев остаются вредные привычки. Регион удерживает мировое лидерство по уровню потребления алкоголя: на одного взрослого человека приходится в среднем 8,8 литра спиртного каждый год. Высоким остается и уровень курения – 25,3% взрослых европейцев курят регулярно.

Еще один тревожный сигнал – рост уровня ожирения среди детей и подростков. По данным ВОЗ, каждый третий школьник в Европе имеет избыточный вес, а каждый шестой страдает ожирением. Ситуацию усложняет распространение электронных сигарет: не менее 10% подростков 13–15 лет уже используют никотиновые устройства.

Отдельную угрозу представляет изменение климата. По оценкам экспертов, ежегодно около 175 тысяч человек в Европе умирают из-за факторов, связанных с глобальным потеплением. Рост температур, экстремальные явления погоды и ухудшение экологической ситуации становятся дополнительными вызовами для системы здравоохранения.

Таким образом, Европа сталкивается с серьезными проблемами, требующими срочных решений. Эксперты отмечают, что без комплексного подхода – борьбы с вредными привычками, улучшения доступа к медицине и уменьшения влияния климатических факторов – изменить эту тревожную статистику будет невозможно.