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Главная Новости Мир Европа Американские бомбардировщики совершили массовые полеты над Европой
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Американские бомбардировщики совершили массовые полеты над Европой

Вылеты были осуществлены после того, как в зоне опознавания ПВО Аляски пролетели российские самолеты

сегодня, 08:27 comments581
Автор:

Елена Волкова

Из американских и европейских авиабаз во взаимодействии с истребителями стран-членов НАТО вчера в небо поднялись стратегические бомбардировщики. Они совершили массовые полеты в Восточной Европе и в западной части Тихого океана. Об этом передает Европейское командование ВС США. 

Американские бомбардировщики совершили массовые полеты над Европой

Сообщается, что данные вылеты были осуществлены после того, как в зоне опознавания ПВО Аляски пролетели российские самолеты - бомбардировщика Ту-160 ("Белый лебедь") и двух Су-35. На следующий день в ответ свою миссию запустили и Штаты: в операции при участии Канады, Норвегии и Великобритании участвовали стратегические бомбардировщики B-1 Lancer, B-2 Spirit и B-52 Stratofortress. Планируется, что подобные учения будут осуществлять и в дальнейшем.

Напомним, США второй раз за неделю перехватили у берегов Аляски два российских бомбардировщика и реактивные самолеты.


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