Археологи обнаружили останки древнего города, который был разрушен в результате жесткого нападения

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Татьяна Веремеева
Древний город Ла Хойя в Стране Басков на севере Испании был разрушен в
результате жестокого нападения между 350 и 200 годами до нашей эры. Археологи
впервые нашли его в 1935 году, но первые раскопки были проведены в 1973 году. Об
этом пишет CNN.
Повторно город не был заселен и останки людей, которые погибли в результате
нападения, оставались под землей в течение более чем 2 тысячелетий, пока
археологи их не обнаружили.
В надежде узнать больше об атаке исследователи из Оксфордского университета
и группа археологов из Великобритании и Испании изучили 13 скелетов, уже
обнаруженных на этом месте, в ходе первого подробного анализа человеческих
останков.
Среди погибших были мужчины, женщины и дети. Ведущий автор исследования Тереза
Фернандес-Креспо отметила, что один
мужчина получил множественные травмы лба, что свидетельствует о том, что он
столкнулся с нападавшим.
Другой мужчина получил ножевое ранение сзади, а мужчине и женщине отрубили
руки, говорится в исследовании, опубликованном в четверг в журнале Antiquity.
Однако, по словам исследователей, нет свидетельств того, что люди возвращались
в город, чтобы хоронить мертвых или забрать свои вещи. Анализ некоторых
скелетов показал, что они были оставлены в горящих зданиях, а некоторые
остались там, где они упали, на улицах.
"Из этого мы можем сделать вывод, что целью нападавших было полное
уничтожение Ла-Хойи", — говорится в заявлении исследователей. Они добавляют,
что атака могла быть мотивирована местоположением поселка Ла-Хойя, который
располагался между Кантабрийским регионом на атлантическом побережье Испании,
Средиземным морем и внутренним плато Испании.
По мнению экспертов, поселок был центром общественной, коммерческой и
политической деятельности.
Примечательно, что нападение на поселение, охраняемое оборонительными
стенами, произошло до прибытия римлян, которых часто обвиняют в эскалации
конфликта в регионе.
Ранее "Комментарии" писали, что группа археологов во время экспедиции по
Сибири нашла необычное захоронение мальчика с медным казаном на голове.
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