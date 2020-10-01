Археологи обнаружили останки древнего города, который был разрушен в результате жесткого нападения

Древний город Ла Хойя в Стране Басков на севере Испании был разрушен в результате жестокого нападения между 350 и 200 годами до нашей эры. Археологи впервые нашли его в 1935 году, но первые раскопки были проведены в 1973 году. Об этом пишет CNN.



Повторно город не был заселен и останки людей, которые погибли в результате нападения, оставались под землей в течение более чем 2 тысячелетий, пока археологи их не обнаружили.

В надежде узнать больше об атаке исследователи из Оксфордского университета и группа археологов из Великобритании и Испании изучили 13 скелетов, уже обнаруженных на этом месте, в ходе первого подробного анализа человеческих останков.

Среди погибших были мужчины, женщины и дети. Ведущий автор исследования Тереза ​​Фернандес-Креспо отметила, что один мужчина получил множественные травмы лба, что свидетельствует о том, что он столкнулся с нападавшим.

Другой мужчина получил ножевое ранение сзади, а мужчине и женщине отрубили руки, говорится в исследовании, опубликованном в четверг в журнале Antiquity. Однако, по словам исследователей, нет свидетельств того, что люди возвращались в город, чтобы хоронить мертвых или забрать свои вещи. Анализ некоторых скелетов показал, что они были оставлены в горящих зданиях, а некоторые остались там, где они упали, на улицах.

"Из этого мы можем сделать вывод, что целью нападавших было полное уничтожение Ла-Хойи", — говорится в заявлении исследователей. Они добавляют, что атака могла быть мотивирована местоположением поселка Ла-Хойя, который располагался между Кантабрийским регионом на атлантическом побережье Испании, Средиземным морем и внутренним плато Испании.

По мнению экспертов, поселок был центром общественной, коммерческой и политической деятельности.

Примечательно, что нападение на поселение, охраняемое оборонительными стенами, произошло до прибытия римлян, которых часто обвиняют в эскалации конфликта в регионе.

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