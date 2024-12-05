logo

BTC/USD

98000.72

ETH/USD

3902.69

LTC/USD

136.32

USD/UAH

41.80

EUR/UAH

44.35

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Европа Армения больше не член ОДКБ: Пашинян отрекся от союза с Путиным
commentss НОВОСТИ Все новости

Армения больше не член ОДКБ: Пашинян отрекся от союза с Путиным

Ереван не планирует возвращаться в ОДКБ

5 декабря 2024, 00:10
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Марьян Ощановский

Армения больше не считает себя членом Организации договора о коллективной безопасности, заявил премьер-министр Никол Пашинян.

Армения больше не член ОДКБ: Пашинян отрекся от союза с Путиным

Армения больше не входит в ОДКБ. Фото из открытых источников

Премьер-министр подчеркнул, что Армения фактически вышла и не собирается возвращаться в ОДКБ.

"Что касается документов, мы заявили, что замораживаем свое участие в работе организации. Мы не участвуем в разработке документов, в обсуждениях, не выступаем с предложениями и не реагируем на предложения. Мы просто не накладываем вето ни на один документ. По сути, мы себя уже считаем вне ОДКБ. И пусть они решают, что хотят, мы не влезаем в их дела, не говорим, что имеем право на вето", — подчеркнул Никол Пашинян.

Как известно, Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) – военно-политическая международная организация, в которую входят Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ноябре армия РФ во время боев в Украине ежедневно теряла около 1500 человек ранеными и убитыми. Отмечается, что это самый высокий уровень потерь России с начала войны. Причиной роста потерь россиян источник назвал расширение зоны боевых действий и увеличение интенсивности боев на фронте.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики усиливают присутствие в Днепровском заливе и на Кинбурнской косе, которая является единственной оккупированной территорией Николаевской области. По словам спикера Сил обороны юга Владислава Волошина, РФ сосредоточила на Кинбурнской косе подразделения артиллерии и противовоздушной обороны, а также перебросила из Севастополя дивизион речных катеров. Он отметил, что освобождение косы заблокирует возможности подразделений армии РФ получать поддержку с моря.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://armeniatoday.news/politics-ru/823254/
Теги:

Новости

Все новости