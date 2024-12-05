Армения больше не член ОДКБ: Пашинян отрекся от союза с Путиным

Армения больше не считает себя членом Организации договора о коллективной безопасности, заявил премьер-министр Никол Пашинян.

Армения больше не входит в ОДКБ. Фото из открытых источников

Премьер-министр подчеркнул, что Армения фактически вышла и не собирается возвращаться в ОДКБ.

"Что касается документов, мы заявили, что замораживаем свое участие в работе организации. Мы не участвуем в разработке документов, в обсуждениях, не выступаем с предложениями и не реагируем на предложения. Мы просто не накладываем вето ни на один документ. По сути, мы себя уже считаем вне ОДКБ. И пусть они решают, что хотят, мы не влезаем в их дела, не говорим, что имеем право на вето", — подчеркнул Никол Пашинян.

Как известно, Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) – военно-политическая международная организация, в которую входят Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ноябре армия РФ во время боев в Украине ежедневно теряла около 1500 человек ранеными и убитыми. Отмечается, что это самый высокий уровень потерь России с начала войны. Причиной роста потерь россиян источник назвал расширение зоны боевых действий и увеличение интенсивности боев на фронте.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики усиливают присутствие в Днепровском заливе и на Кинбурнской косе, которая является единственной оккупированной территорией Николаевской области. По словам спикера Сил обороны юга Владислава Волошина, РФ сосредоточила на Кинбурнской косе подразделения артиллерии и противовоздушной обороны, а также перебросила из Севастополя дивизион речных катеров. Он отметил, что освобождение косы заблокирует возможности подразделений армии РФ получать поддержку с моря.