Российский истребитель Су-35 нарушил воздушное пространство Эстонии у полуострова Юминда.

РФ угрожает Эстонии. Фото из открытых источников

Во вторник, 13 мая, российский военный самолет Су-35 залетел в воздушное пространство Эстонии у полуострова Юминда. Нарушение длилось менее минуты.

По данным минобороны Эстонии, истребитель не имел согласованного плана полета, его транспондер был выключен, а связь с эстонскими авиадиспетчерами во время инцидента отсутствовала. Этот случай стал первым в этом году, когда российский самолет нарушил воздушное пространство Эстонии.

На инцидент отреагировали португальские истребители F-16, выполнявшие миссию НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтии с авиабазы Эмари, совершив разведывательный полет.

В ответ на действия российской авиации министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного по делам российского посольства и вручило ему официальную ноту протеста.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Франции Макрон предположил, что ЕС и США в ближайшие дни могут ввести новые санкции против России, которые затронут финансовые сервисы и углеводороды. "Вы держите санкции в запасе как рычаг давления, но выставлять ультиматум, если не можете его выполнить — несерьезно. На европейском уровне нет никакого энтузиазма по поводу такого рода санкций. Даже согласовать базовый пакет — уже трудно. Опасность в том, что Россия может воспринять все это как", — сказал он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что диктатор РФ Владимир Путин не готов к прямым переговорам с Владимиром Зеленским, поскольку считает, что украинский президент перехитрил его, предположил шведско-американский экономист и дипломат Андерс Ослунд. "Очевидно, Путин решил, что Зеленский перехитрил его, поэтому с тех пор отказывается встречаться и даже разговаривать с Зеленским по телефону. Путин предпочитает дураков, таких как Трамп и Виткофф", — написал он.