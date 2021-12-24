Австрия рекомендует четвертую дозу вакцины против Covid-19 из-за стремительного распространения Omicron

Австрия должна предложить некоторым медицинским и другим ключевым работникам четвертый укол против COVID-19. Такое заявление сделал Национальный совет по вакцинации в четверг, 23 декабря, ссылаясь на риски быстрого распространения штамма коронавируса Omicron. Об этом сообщает Reuters.

Люди идут в центр вакцинации в Вене - Reuters

"Учитывая неизбежную волну Omicron, (четвертая вакцинация) может быть предложена в зонах высокого риска (например, для персонала здравоохранения) и в критических областях через шесть месяцев после третьей вакцинации", — говорится в сообщении.

Австрия заявила в среду, 22 декабря, что снова усилит ограничения с 27 декабря, чтобы замедлить распространение варианта Omicron.

В ноябре правительство объявило о четвертом национальном карантине и заявило, что сделает прививку обязательной для всех австрийцев, являющихся первой страной Европейского Союза, сделавшей это.

Хотя трехнедельный карантин снизил ежедневные случаи заражения COVID-19 до рекордного уровня, страна готовится к новому всплеску. Уже подтверждено несколько сот случаев Omicron.

В своих обновленных рекомендациях Национальный совет по вакцинации утверждает, что четвертые прививки от COVID-19 могут быть предоставлены людям, работающим в сфере здравоохранения.

"До сих пор нет доказательств того, что эта дополнительная вакцинация может предотвратить инфекции. Однако можно предположить, что серьезных заболеваний можно предотвратить", — говорится в сообщении.

Как сообщали ранее "Комментарии", власти Израиля объявили, что страна входит в пятую волну распространения коронавируса и готова вводить четвертую бустерную дозу вакцины от напитка всем медицинским работникам и людям старше 60 лет.

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