Байден подверг критике Орбана: Венгрия вызывает посла США

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что посла США Дэвида Прессмана вызвали в МИД Венгрии. Это произошло из-за критических заявлений президента США Джо Байдена в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.



Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото из открытых источников

Петер Сийярто заявил, что Венгрия не будет "терпеть ложь" США, поэтому нуждается в пояснениях от американского посла относительно слов Джо Байдена.

"Мы не можем терпеть ложь, сказанную кем-либо, даже если это лицо является президентом Соединенных Штатов", — заявил Петер Сийярто.

Сийярто добавил, что слова Байдена и подобное мышление руководства США становятся "серьезным бременем наших двусторонних отношений".

Эти слова Петера Сийярто стали ответом на заявление Байдена, в котором он назвал Орбана политиком, двигающимся в сторону диктатуры.

"Вы знаете, с кем он (Трамп) встречается сегодня в Мар-а-Лаго? С Орбаном из Венгрии, который четко заявил, что не считает, что демократия работает и ищет диктатуры", — сказал Байден.

Напомним, что Виктор Орбан прилетел в США, где встретился с Дональдом Трампом и обсудил с ним двусторонние отношения между Венгрией и Соединенными Штатами, включая вопросы безопасности границ. Во время своего визита в США Орбан не пытался встретиться с действующим руководством США, в частности, с Байденом или кем-либо из его администрации. После встречи Орбан похвалил лидера республиканцев и заявил, что в случае переизбрания Трампа на пост президента США, "мир стал бы лучше".

Отношения между Венгрией и США остаются напряженными. Вашингтон критикует политику правительства Орбана, в частности, относительно нарушений верховенства права, ЛГБТ-сообщества и тесных отношений с Россией.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Виктор Орбан назвал единственный шанс на мир для Украины.

Также "Комментарии" писали, что в МИД Венгрии сообщили новые детали о встрече Орбана и Зеленского.