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Главная Новости Мир Европа Бельгиец стал лучшим кондитером мира: как выглядят десерты шоколатье
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Бельгиец стал лучшим кондитером мира: как выглядят десерты шоколатье

Шоколатье отдает предпочтение в работе простым формам и минималистичному дизайну

сегодня, 14:23
Автор:

Виолетта Комаровская

Бельгиец Пьер Марколини стал лучшим кондитером в мире. Награду World Pastry Stars 56-летнему шоколатье вручило жюри независимых репортеров. Об этом сообщает NY Post.

Бельгиец стал лучшим кондитером мира: как выглядят десерты шоколатье

Пьер Марколини. Фото: Instagram/pierremarcolini

Международный конкурс в свое время основали лучшие шеф-повара Франции, Швейцарии, Японии, Италии, а также других стран, где производят традиционный шоколад и выпечку. Награду мастерам кондитерского дела вручают ежегодно. В этот раз жюри оценило торты, пирожные и конфеты Марколини, выполненные в минималистическом стиле. 

Несмотря на скоромный дизайн без излишеств, лакомства, произведенные самим маэстро, — далеко не из дешевых. Стоимость одной коробки может достигать сотни евро. А приобрести их можно только в специализированных бутиках в некоторых европейских странах, а также Японии и Китае. 

"Мы живем в достаточно мрачный период. Сейчас, как по мне, лучшее, что можно сделать, — это оказаться где-то дома с коробочкой конфет либо же плиткой шоколада", — уверен шоколатье.

Для Пьера Марколини это не первая престижная кулинарная награда. Еще в 1995 году он стал чемпионом мира по кондитерским изделиям. После этого шоколатье и открыл свой первый кондитерский бутик. 

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, сколько можно есть шоколада в день, чтобы не навредить костям.


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