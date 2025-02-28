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Беседа с Трампом все расставила свои места: к чему Макрон призвал европейцев

Президент Франции призвал Европу избавиться от "счастливой вассальной зависимости от США"

сегодня, 10:26
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Кравцев Сергей

Европа должна "заново открыть для себя вкус к риску, амбициям и власти" перед лицом непредсказуемости США во времена Дональда Трампа. Европа должна быть более независимой как в вопросе Украины, так и в вопросе таможенных пошлин. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает "BFMTV".

Беседа с Трампом все расставила свои места: к чему Макрон призвал европейцев

Эммануэль Макрон. Фото: из открытых источников

Отмечается, что в ходе двухдневного государственного визита в Португалию Эммануэль Макрон призвал европейцев быть "более сплоченными и сильными, чем когда-либо" и отказаться от "счастливой вассальной зависимости от США".

Согласно заявлению Елисейского дворца, эта официальная поездка в страну, первая за более, чем четверть века, предпринятая главой французского государства, была призвана "отметить глубину и плотность связей" между двумя странами.

Однако Макрон воспользовался возможностью, чтобы донести свое послание до европейцев, призвав их "заново открыть для себя вкус к риску, амбициям и власти" перед лицом непредсказуемости Соединенных Штатов во времена Дональда Трампа как в вопросе Украины, так и в вопросе таможенных пошлин.

"Я вижу, как многие люди в нашей Европе говорят: "Нам придется быть любезными с американцами, это пройдет, нам придется гнуть спины"", — заявил французский лидер.

Но "ответ не в подчинении" и "не в счастливой вассальной зависимости", добавил президент Франции.

Напротив, уточнил Макрон, европейцы могут быть убеждены в одном: им нужно быть едиными и сильными больше, чем когда-либо и для этого Европа обязательно должна сделать очень глубокий выбор в технологических, промышленных и оборонных вопросах.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп не дал своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону конкретных обязательств по поддержке европейского контингента, который может быть расположен в Украине для контроля за "перемирием", если такое будет объявлено. Об этом пишет рейтинговое издание "Financial Times".




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