Бесплатный проезд на автобусе за 20 приседаний - в Румынии прошла акция, посвященная Неделе спорта

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Дмитрий Симоненко
20 приседаний – ровно столько стоит билет на автобус в румынском городе Клуж-Напока. Чем обусловлена такая стоимость – пишет euro-pulse.ru.
Источник: euro-pulse.ru
Дело в том, что власти города объявили такую акцию в рамках Европейской недели спорта. Любой желающий мог получить "здоровый билет" на автобус и другие виды городского общественного транспорта, сделав 20 приседаний за 2 минуты.
Для участников акции в центре города на одной из остановок был установлен специальный автомат, который с помощью камеры фиксировал приседания и выдавал за них билет на 1 поездку, действующий на всех видах городского транспорта.
По словам властей города, таким образом они хотели напомнить жителям о пользе физических упражнений, особенно для тех, кто ведет сидячий образ жизни.
Европейская неделя спорта отмечается в Европе уже в течение 5 лет. На протяжении этого отрезка времени повсеместно проходят разнообразные спортивные мероприятия, начиная от матчей по дворовому баскетболу до мастер-классов по скандинавской ходьбе. Главная цель акции – показать, что не обязательно посещать дорогие спортзалы и секции, для того, чтобы быть в хорошей форме, ведь существует много простых способов оставаться физически активным в современном мире. Известно, что в прошлом году в спортивных мероприятиях приняли участие больше 16 миллионов европейцев.
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