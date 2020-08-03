Бежавший из Беларуси оппозиционер Цепкало обратился ко всем мировым лидерам, кроме Путина

Один из лидеров политической оппозиции в Беларуси Валерий Цепкало, который вчера прибыл вместе с детьми в Киев, написал открытое обращение в адрес глав европейского и мирового сообщества с призывом обеспечить демократические и свободные выборы в Республике, где за 26 лет правления Александра Лукашенко установился деспотичный и авторитарный режим. Письмо опубликовал российский телеканал "Дождь".

Так, экс-кандидат, который не был допущен к участию в выборах, заметил, что сейчас власти Беларуси "активно препятствуют" проведению честных и свободных выборов президента, а также оказывают силовое давление "на всех, кто желает справедливости и прозрачности избирательного процесса".

"От лица всего белорусского народа прошу оказать содействие в организации международного наблюдения за выборами и подсчетом голосов, обеспечении прозрачности этого процесса для граждан Беларуси, находящихся на территории вашей свободной страны. Наши народы местами объединяет культурно-историческое наследие и тесные родственные связи. Мы одинаково понимаем идеи демократии и свободы", - указал Цепкало в своем открытом письме.

Оппозиционер добавил, что единственный реальный кандидат среди других технических - это Светлана Тихановская, которая выдвинула свою кандидатуру после того, как ее супруг был арестован за участие в протестном митинге в Минске.

Это письмо Цепкало направил президенту США Дональду Трампу, премьер-министру Канады Джастину Трюдо, премьеру Великобритании Борису Джонсону, президенту Франции Эммануэлю Макрону, президенту Украины Владимиру Зеленскому, канцлеру Германии Ангеле Меркель, премьеру Армении Николу Пашиняну, а также лидерам Болгарии, Венгрии, Грузии, Италии, Латвии, Литвы, Польши и других стран. К российскому президенту Владимиру Путину белорусский политик обращаться не стал.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Валерий Цепкало обозначил ненадежную позицию Кремля в отношении Александра Лукашенко, которого Россия впервые не поддерживает открыто на выборах президента в Беларуси, так как протестный электорат как никогда высок.





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