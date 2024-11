Была 50% вероятность. Великобритания готовилась к ядерному удару РФ

В октябре 2022 г. Великобритания готовилась к применению ядерного оружия Россией против Украины.

Россия могла применить ядерное оружие. Фото из открытых источников

Как сообщает издание Sky News, бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс в своей книге "Неожиданно" (Out of the Blue) рассказывает, что российский диктатор Владимир Путин был настолько близок к запуску ядерного оружия по Украине в октябре 2022 года, что британское правительство провело экстренные совещания для обсуждения возможных последствий удара для Великой Великобритании.

В частности, пишет издание, Трасс провела несколько дней в офисе, изучая карты погоды и готовясь к возможному распространению радиации на Великобританию.

Отмечается, что опасения британского правительства основывались на данных американской разведки, согласно которым существовала 50% вероятность того, что Россия может нанести ядерный удар по Украине или испытать ядерное оружие над Черным морем.

