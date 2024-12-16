Бюджетная Европа: три страны, где можно жить за копейки

Переезд в Европу – мечта многих, но стоимость жизни на континенте может сильно отличаться в зависимости от страны. Эксперты сервиса TransferGo определили три наиболее бюджетных страны, где можно комфортно жить, тратя минимум.

Где дешевле всего жить в Европе: три бюджетные страны

Жизнь в Болгарии, Румынии и Польше обходится гораздо дешевле, чем в Западной Европе. Например, в Польше средняя стоимость жизни в месяц составляет от 900 до 1 200 евро, в Румынии – от 800 до 1 000 евро, а в Болгарии – всего 750–1 000 евро. Эти суммы включают в себя аренду жилья, базовые расходы на питание и минимум расходов на одежду.

В Болгарии цены на жилье разнятся в зависимости от региона. В столице Софии однокомнатная квартира стоит от 400 до 700 евро в месяц. В курортных городах, таких как Варна или Бургас, можно найти варианты за 300-500 евро. В более отдаленных регионах или селах цены падают до 250–150 евро в месяц. Это делает Болгарию чрезвычайно выгодным вариантом для тех, кто ищет покой и бюджетную жизнь.

Румыния также предлагает доступные варианты аренды. В небольших городах однокомнатную квартиру можно снять за 250–350 евро, а в столице Бухаресте цена стартует от 400 евро в месяц и может доходить до 600 евро. Двухкомнатные квартиры доступны за 350–500 евро, что является привлекательным вариантом для семей или ищущих больше пространства.

В Польше самое дорогое жилье находится в Варшаве, где аренда однокомнатной квартиры может обойтись в 3800 злотых в месяц. Однако другие города, например Вроцлав или Гданьск, предлагают аренду за 3 000–2 995 злотых. Быдгощ считается самым дешевым городом, где квартира стоит около 1967 злотых.

В этих странах цены на продукты также значительно ниже, чем в Западной Европе. К примеру, в Румынии расходы на питание составляют около 72% от среднего уровня по ЕС. В Болгарии и Польше цены также очень доступны. Хлеб в Румынии стоит всего 0,66 евро, в Польше – 1 евро, а в Болгарии – около 1 евро. Литр молока в Болгарии можно приобрести за 0,9 евро, а в Польше – за 1 евро.

Цены на мясо тоже привлекательны. В Болгарии килограмм свинины обойдется в 3,83 евро, а в Польше – 4,22 евро. Безалкогольные напитки, такие как минеральная вода, в этих странах стоят в среднем 0,5 евро за бутылку объемом 1,5 литра.

В то время как Болгария, Румыния и Польша привлекают доступные цены, Западная Европа остается одним из самых дорогих регионов для жизни. Например, в Ирландии средние расходы на жизнь превышают 2 500 евро в месяц, в Дании – более 2 700 евро, а в Люксембурге – более 3 000 евро. Высокие расходы на жилье и питание делают эти страны менее доступными для рядового мигранта.

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