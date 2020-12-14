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Чехия будет бесплатно тестировать граждан на коронавирус

Кампания по бесплатному тестированию на коронавирус в Чехии продлится до 15 января

сегодня, 12:03
Автор:

Сергей Медведев

Власти Чехии пошли навстречу своим гражданам и объявили в стране массовое тестирование на наличие коронавируса, причем такие проверки будут осуществляться бесплатно.

Чехия будет бесплатно тестировать граждан на коронавирус

Запись на бесплатный анализ уже доступна в лечебных учреждениях страны. Старт кампании по тестированию запланирован на пятницу, 18 декабря. Ориентировочна программа будет действовать до середины января.

Отмечается, что жители Чехии проявили огромный интерес к бесплатным тестам — граждане расхватали свободные места в записи всего за несколько часов. Такой ажиотаж несложно объяснить — люди хотят провериться перед праздниками, которые, как правило, проходят в семейном кругу с участием пожилых родственников.

Глава чешского правительства Андрей Бабиш уже успел заявить, что начало массового тестирование может начаться раньше и назвал дату 16 декабря.

В тестах будут использовать метод выявления антигенов. И, хотя результат можно будет получить всего за несколько минут, точность таких тестов существенно ниже, чем у ПЦР. Стоимость такого исследования составляет 150 крон, однако все расходы на кампанию обеспечат из бюджета.

Как сообщал портал "Комментарии", министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга 12 декабря заявил о том, что в Минздраве планируют увеличить количество тестированнй на коронавирус к одному миллиону каждый месяц. Более того, Степанов рассказал, что тестирование может коснуться всех, кто имеет признаки респираторного заболевания. Он подчеркнул, что тестирование будет бесплатным. 

Напомним также, что Минздрав решил изменить алгоритм тестированияПо большей мере изменения будут внесены в алгоритм обязательного тестирования поступивших в медучреждения во время плановой госпитализации. Алгоритм станет намного проще, так как сейчас поступившим необходимо проходить ИФА-тест, результаты которого можно ожидать несколько дней, а с внесениями изменений и началом применения тестов на антиген результаты будут уже всего через 15 минут. Сейчас больницы уже начинают обеспечивать такими тестами.

 


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Источник: https://www.vinegret.cz/634291/v-chekhii-nachalas-zapis-na-besplatnoe-massovoe-testirovanie-na-koronavirus
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