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Главная Новости Мир Европа Четыре года лишения свободы - суд приговорил мужчину за прокалывания презервативов перед сексом
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Четыре года лишения свободы - суд приговорил мужчину за прокалывания презервативов перед сексом

По словам судьи, мужчине очень повезло, что обманутая женщина не забеременела. Иначе наказание могло быть более жестким

сегодня, 00:30
Автор:

Дмитрий Симоненко

Суд на 4 года лишил свободы 47-летнего англичанина, жителя города Вустер, который прокалывал презервативы перед сексом. Об этом пишет портал Metro.co.uk.

Четыре года лишения свободы - суд приговорил мужчину за прокалывания презервативов перед сексом

Источник: bb.lv

Известно, что весной 2018 года жена обвиняемого случайно обнаружила в одном из ящиков общей тумбочки шпильку и несколько проколотых резиновых средств контрацепции. После этого женщина решила проверить на целостность недавно использованный презерватив. Изделие оказался также поврежденным.

Жертва была вынуждена обратиться в полицию, которая, в дальнейшем, приравняла этот случай к факту изнасилования.

Во время судебного заседания обвиняемый заявил, что хотел таким образом заставить партнершу изменить метод предохранения от беременности. Он надеялся, что если изделие №9 порвется, любимая откажется от использования такого средства контрацепции, в результате чего ощущения во время секса улучшатся.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что эксперты выяснили, действительно мужчины и женщины готовы к сексу втроем.


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