Четыре года лишения свободы - суд приговорил мужчину за прокалывания презервативов перед сексом

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Дмитрий Симоненко
Суд на 4 года лишил свободы 47-летнего англичанина, жителя города Вустер, который прокалывал презервативы перед сексом. Об этом пишет портал Metro.co.uk.
Источник: bb.lv
Известно, что весной 2018 года жена обвиняемого случайно обнаружила в одном из ящиков общей тумбочки шпильку и несколько проколотых резиновых средств контрацепции. После этого женщина решила проверить на целостность недавно использованный презерватив. Изделие оказался также поврежденным.
Жертва была вынуждена обратиться в полицию, которая, в дальнейшем, приравняла этот случай к факту изнасилования.
Во время судебного заседания обвиняемый заявил, что хотел таким образом заставить партнершу изменить метод предохранения от беременности. Он надеялся, что если изделие №9 порвется, любимая откажется от использования такого средства контрацепции, в результате чего ощущения во время секса улучшатся.
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