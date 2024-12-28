ООН не справилась со своей основной задачей, поэтому организация может повторить судьбу Лиги Наций, заявил народный депутат Украины Александр Мережко.

ООН продемонстрировала свою неэффективность. Фото из открытых источников

"Уже десятки лет обсуждается вопрос реформирования ООН. Возможно, для этого уже пора. Если ООН не выполняет свои главные функции, эту организацию нужно менять. Мы оказались в ситуации, когда страна-агрессор использует Совбез ООН для своих интересов. Миру нужна новая и эффективная международная организация для поддержания мировой безопасности", — подчеркнул Александр Мережко.

Он отметил, что очень важно устранить Россию из Совбеза ООН.

"В сложившейся ситуации ООН может повторить судьбу Лиги Наций. В результате агрессивной войны России против Украины может возникнуть новая система международной безопасности. Все это станет возможным только вследствие военной капитуляции России, поскольку очень важно устранить юридически Россию с ООН. Россия противоправно захватила место СССР в Совбезе ООН. Исключить Россию из ООН невозможно, а устранить из Совбеза вполне возможно", — добавил депутат.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский обратился к Китаю с призывом повлиять на КНДР, солдаты которой воюют против ВСУ в Курской области. "Корейский народ не должен терять своих людей в боях в Европе. И на это могут повлиять, в частности, и соседи Кореи, в частности Китай. Если Китай искренний в своих заявках, что война не должна расширяться, нужно соответствующее влияние на Пхеньян", – заявил он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что на фронтах пока без изменений — украинские воины путем сверхчеловеческих усилий останавливают врага, пока "мудрый народ" уже готовится к миру, отметил офицер ВСУ Николай Мельник. "Противник пытается прорваться на направлении Улакли-Константинополь, чтобы взять в окружение Кураховский выступ. При том количестве дронов, в частности на оптоволокне, которое имеют россияне, дорога на Курахово — это дорога отчаянных камикадзе", — сообщил он.