Что происходит в Испании и Португалии после крупнейшего блэкаута

Испания и Португалия восстанавливают энергосистемы после крупнейшего блэкаута, охватившего обе страны. Из-за масштабного отключения миллионы людей остались без электричества, связи и транспорта. Об этом сообщает "The Guardian".

Блэкаут в Испании и Португалии. Фото: из открытых источников

Вечером понедельника Пиренейский полуостров охватил беспрецедентный энергетический кризис – Испания и Португалия практически в одно и то же время погрузились в темноту.

Свет исчез в городах, остановились поезда, замолчала мобильная связь, а миллионы людей остались без доступа к интернету.

К утру вторника, по данным оператора сети REE, электроснабжение было восстановлено на 90% территории Испании.

В Португалии снова со светом 6,2 миллиона домохозяйств из 6,5 миллиона. Освещение вернулось в Мадриде, Лиссабоне и других крупных городах.

Впрочем, до сих пор остается загадкой, что же стало главным источником аварии. Премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру предположил, что сбой мог возникнуть в Испании. В то же время глава правительства Испании Педро Санчес призвал не делать необоснованные выводы и распространять сплетни, которые ни на чем не обосновываются.

Ранее португальский оператор REN заявил, что аварию могла вызвать редкая атмосферная вибрация, вызванная экстремальными перепадами температур. Она якобы привела к рассинхронизации электросистем и сбою во всей европейской энергосети.

Пиком отключения стала 12:33 по местному времени, когда в течение пяти секунд исчезло около 15 гигаватт электроэнергии — 60% от всего потребления страны. Этого хватило, чтобы вывести из строя транспорт, телекоммуникации, больницы и финансовые системы.

Читайте также на портале "Комментарии" — 28 апреля обширные районы Пиренейского полуострова остались без электроснабжения. Около полудня по местному времени часть Испании, Португалии, а также некоторые регионы Франции и Андорры столкнулись с масштабными перебоями, парализовавшими города, транспорт и связь.



