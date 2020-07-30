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Главная Новости Мир Европа Чтоб разнять драку двух семей, в Чехии задействовали свыше 10 патрулей полиции
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Чтоб разнять драку двух семей, в Чехии задействовали свыше 10 патрулей полиции

Полиция приехала на вызов о драке, в которой участвовало почти 30 человек - члены двух семейств

сегодня, 17:31
Автор:

Екатерина Белоброва
Чтоб разнять драку двух семей, в Чехии задействовали свыше 10 патрулей полиции

В чешском городе Яблонец-над-Нисой 11 патрулей полиции разнимали две семьи, которые устроили драку. Об этом сообщает УНИАН, ссылаясь на местные издания в Чехии.

По информации издания, полицию предупредили об инциденте, в котором участвовали 30 человек. "11 полицейских патрулей с Яблонца и соседнего Либерце немедленно выехали на место происшествия", - сказала пресс-секретарь полиции Дагмар Сохорова.

По ее словам, оказалось, что в конфликт вовлечены члены двух семей, таким образом решали свой давний спор. Причина спора не уточняется.

"Некоторые из участников конфликта имели при себе различное оружие - палки, телескопические дубинки и электрошокер", - рассказала Сохорова.

При этом, в результате инцидента никто серьезно не пострадал.

"Участники драки получили небольшие синяки и царапины", - сказали в полиции, добавив, что был также поврежден автомобиль одной из семей.

Полиция задержала двух человек на месте происшествия и начала расследование дела по подозрению в совершении преступлений массовых беспорядков, драк, опасных угроз и порчи чужого имущества.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Киеве произошла крупная драка со стрельбой.




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